Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС
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Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС

Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОСПредседатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — заявил политик.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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