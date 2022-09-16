Вадим Карасев

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить цветные революции в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — заявил политик.