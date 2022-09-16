Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС
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Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОССи Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС из-за коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где присутствовали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Официальная причина его отсутствия связана с политикой китайской делегации по коронавирусу. Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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