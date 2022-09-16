Вадим Карасев

Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС из-за коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где присутствовали президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Официальная причина его отсутствия связана с политикой китайской делегации по коронавирусу. Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях.