Sifu «очень скоро» могут представить для консолей Xbox
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Sifu «очень скоро» могут представить для консолей Xbox

Sifu «очень скоро» могут представить для консолей Xbox


В феврале этого года на Playstation 4, Playstation 5 и PC состоялся релиз игры Sifu. Битэмап получил хорошие отзывы от игроков и критиков после релиза, и еще до выхода игры было известно, что она является временным консольным эксклюзивом Playstation, при этом без уточнений по срокам эксклюзивного соглашения. Похоже, что скоро это соглашение может подойти к концу.

В Twitter разработчики Sifu обнадежили игроков, которые ждут версию для приставок Xbox. На днях создатели Sifu объявили, что проект выйдет в ноябре на Nintendo Switch. В комментариях к этому посту игроки спросили, стоит ли ждать проект на Xbox и в Steam, на что получили ответ: «У нас будет анонс на этот счет очень скоро».

У игры Sifu на данный момент 80 баллов из 100 на Opencritic.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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