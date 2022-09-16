Синдром Отелло: ревность как симптом психического заболевания

Каждый человек хотя бы раз в жизни вынужден был столкнуться с чувством ревности. Ревновать могут как дети к своим родителям, так и взрослые люди, которые имеют чувства к другому человеку. Психологи объясняют эту реакцию организма как нормальную эмоцию на конкуренцию за любимого человека. Она может быть иррациональной и разрушает способность человека ясно мыслить. Под влиянием ревности человек не может воспринимать слова и видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, что приводит к дисфункциональному поведению.

Ревность как симптом заболевания





Генетически в человеке заложено желание быть единственным для своего партнера, поэтому любые попытки окружающих людей переключить на себя внимание любимого человека могут привести к возникновению чувства ревности. Но в некоторых случаях патологическая ревность может быть признаком психического заболевания.

Ревность сопровождает многие пары в отношениях, но она становится проблемой в том случае, если контроль и недоверие партнера выходит за границы. Патологическую ревность, которая не поддается контролю и постоянно сопровождает человека, психологи называют нездоровой. Есть термин, который обозначает данное психическое расстройство – синдром Отелло.

Одноименный герой пьесы Шекспира из-за ревности убил свою жену Дездемону, после чего покончил жизнь самоубийством.

Подобно Отелло, люди могут попасть в замкнутый круг, когда навязчивые подозрения заставляют их не доверять своим любимым. Несмотря на то что партнер не дает повода к ревности, воображение человека с синдромом Отелло рисует самые порочные картинки.

Особенности заболевания синдрома Отелло





Синдром Отелло заставляет человека акцентировать внимание на неверности партнера, заставляя свой мозг верить бредовым идеям, которые связаны с сексуальной неверностью. Страдающий этим расстройством психики видит то, чего нет, и не принимает никаких оправданий от партнера и доказательств своей верности.

Психологи выделяют особенные черты синдрома Отелло:

Навязчивая ревность ко всему и ко всем. Создание нереалистичных мыслей и вера в них. Чрезмерная реакция на простое событие. Склонность к чрезмерной агрессии и насилию.

Под влиянием синдрома Отелло человек, наоборот, ищет доказательства своей правоты, может проверять личные вещи партнера и контролирует его жизнь. Самые обычные вещи, например, смена гардероба, уход за собой или общение с другими людьми он воспринимает как доказательство измены. При этом человек уверяет, что верит своему партнеру, но не может доверять окружающим его людям.

Как выявить синдром Отелло





Синдром Отелло (патологическая ревность) — не такое уж редкое заболевание. Симптомы этого расстройства можно наблюдать только рядом с супругом или любовником. Эти люди могут работать врачом, адвокатом, а также домохозяйкой, не проявляя никаких симптомов. Но в романтических отношениях могут каждый день происходить ссоры и насилие. Это очень серьезная проблема. Есть несколько случаев синдрома Отелло, когда люди убивали своих партнеров. Это явление часто называют убийствами на почве страсти.

Люди с такой проблемой испытывают чувство постоянной неуверенности, поэтому хотят взять под контроль отношения. Проверяют все: телефоны, электронную почту, друзей. В таких ситуациях некоторая терапевтическая поддержка является обязательной в интересах обоих партнеров.

Люди, страдающие этим психическим расстройством, чаще всего выглядят несчастливыми и грустными. Они могут страдать от депрессии, которая может перейти в посттравматическое стрессовое расстройство.

Раннее вмешательство, включающее только психологический подход, может привести к ремиссии тревожных и депрессивных симптомов более чем у 50% этих пациентов. Психологи уверяют, что интенсивная психотерапия не вызывает привыкания или вреда как лекарства, отпускаемые по рецепту.