Слуцкий призвал проверить версию о причастности США к разработке COVID-19
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Слуцкий призвал проверить версию о причастности США к разработке COVID-19

Слуцкий призвал проверить версию о причастности США к разработке COVID-19

Версия об искусственном происхождении коронавируса, возможная причастность Вашингтона к этому и к другим вспышкам опасных болезней должны быть пристально изучены экспертным сообществом. Об этом в своем Telelgram-канале написал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в международном медицинском журнале Lancet опубликовали доклад экспертов, из которого следует, что ученые не могут полностью исключить лабораторное происхождение новой коронавирусной инфекции. Согласно докладу комиссии по COVID-19, вирус мог распространиться вследствие неизвестного происшествия во время исследования этих патогенов, во время их полевого сбора или в результате утечки из лаборатории.

Депутат отметил, что в Lancet указали на возможный подобный инцидент в одной из американских лабораторий. В таком случае, предположил он, начинает проявляться неудобная правда, «а обвинения Пекина были, получается, как всегда, прикрытием собственных глобальных просчетов или инструментом геополитического давления» властей США.

Слуцкий убежден, что информация, представленная в Lancet, «может приобрести новое звучание», поскольку научные центры США, проводящие различные эксперименты, разбросаны по всему миру, в том числе у границ России.

«Версия об искусственном происхождении коронавируса, возможная причастность Вашингтона к этому и к другим вспышкам опасных болезней должны быть пристально изучены экспертным сообществом», — заявил он. Парламентарий добавил, что в стремлении узнать правду Россию непременно поддержат партнеры из КНР.

Слуцкий напомнил, что парламентская комиссия Федерального Собрания проводит свое расследование деятельности американских специалистов в биолабораториях на Украине. И появляется все больше и больше свидетельств ее противоправного характера, отметил он.

В начале сентября в отечественном Минобороны рассказали о том, что Пентагон планирует перенести все незавершенные биологические исследовательские программы из Украины в страны бывшего СССР — Восточной Европы и Балтии, приблизившись таким образом к российским границам.

Ранее сопредседатель российской комиссии по биолабораториям США на Украине, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась сотрудничать с парламентской комиссией.

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По материалам: pnp.ru

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