Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
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Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»Собчак прокомментировала выпуск шоу «60 минут» на «России 1» словами «какие же тупые»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о выпуске общественно-политического шоу «60 минут» на телеканале «России 1» с ведущей Ольгой Скабеевой. Пост, в котором Собчак оценила передачу словами «какие же тупые», опубликован в ее Telegram-канале.

«Ну какие же тупые, боже», — прокомментировала журналистка фрагмент передачи, в котором Скабеева рассказывает о том, что Африка не станет скорбеть по британской королеве Елизавете II. В качестве аргумента ведущая «60 минут» продемонстрировала ролик, на котором женщина бросала что-то детям.

В передаче утверждалось, что героиней ролика была Елизавета II и она бросала порабощенным африканским детям еду. Однако на самом деле, как отметила Собчак, показанное в эфире «России 1» видео является отрывком фильма кинорежиссера Габриэля Вейра о французской колонизации Индокитая.

«А дорогая моя Ольга Скабеева на это говорит, мол, вот посмотрите, на кадрах молодая Елизавета. Ольга. Это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы», — отметила телеведущая.

Выпуск «60 минут», в котором показали отрывок фильма, вышел 14 сентября. В нем ведущие рассуждали о том, что о кончине британской королевы будут сожалеть не все. К примеру, как заявила Скабеева, траура по Елизавете II не будет в Африке, так как она была «неспособна признать зверства, которые обрушились на коренные общины по всей Африке из-за колониализма».

Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. Королева стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании: она правила 70 лет. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили ее сына Карла III.

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По материалам: lenta.ru

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