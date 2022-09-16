США потребовали немедленного принятия условий по обмену заключенными
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США потребовали немедленного принятия условий по обмену заключенными

США потребовали немедленного принятия условий по обмену заключеннымиБелый дом: Москва должна принять предложение по обмену заключенными «сегодня же»

Соединенные Штаты настаивают на немедленном принятии Россией своего предложения по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале The White House.

Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит добиваться соглашения с Москвой. Кроме того, Жан-Пьер подтвердила взаимодействие американской администрации с отставным министром и экс-дипломатом Биллом Ричардсоном, который участвует в переговорах по обмену осужденными.



Вашингтон не поддерживает участие частных лиц в переговорах

Участие экс-дипломата ранее прокомментировал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает за обсуждение обмена заключенными с Москвой только по специальному каналу связи, а не через частных лиц. Прайс отметил, что в ведомстве обеспокоены тем, что частные лица могут повлиять на переговоры и «помешать усилиям, которые уже предприняли для освобождения». Он также призвал американцев не ездить в Россию.

Ранее стало известно, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон провел серию встреч в Москве по вопросу обмена осужденных американцев. Подробности подобных собраний неизвестны. До этого Ричардсон допустил обмен заключенными с Россией «два на два».



Возможные сроки обмена

Ранее адвокат заключенного в США россиянина Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что его обмен по-прежнему возможен. Юрист выразил мнение, что обмен Бута может состояться только после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут через 54 дня.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.



Россия настаивает на «тихой дипломатии»

27 июля Белый дом предложил России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана (Paul Whelan) и Бриттни Грайнер (Brittney Griner). Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы к конкретным действиям по обмену заключенными с США.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

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По материалам: lenta.ru

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