США закрыли возможности для развития российской электроники

Вадим Карасев

Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники

Министерство финансов США включило крупнейших российских производителей электроники и российские дизайн-центры в так называемый SDN-лист, что означает требование для американских компаний свернуть с ними все операции, пишет «Коммерсантъ».

В расширенный список санкций попали и главные отечественные производители процессоров — «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»). Еще с марта они находились под секторальными санкциями, запрещавшими поставки при наличии доли американских технологий. Но теперь речь идет о блокировании любых активов и запрете всех сделок, за исключением разрешенных лицензией (как правило, это прекращение бизнеса).

Собеседник издания на рынке полупроводников объяснил, что такой запрет закрывает возможности для развития отечественного вычислительного оборудования. В частности, теперь дизайн-центры лишены доступа к процессорным архитектурам, таким как ARM, а также IP-блокам, необходимым для проектирования чипов.

Производить процессоры на зарубежных фабриках (в России соответствующие технологии и предприятия отсутствуют) стало практически невозможно. Если под секторальными санкциями помочь могли компании-прослойки, то теперь их создание стало бессмысленным. Ни тайваньская TSMC, ни другие производства на такой риск не пойдут.

Для Yadro и «Аквариуса», которые планировали строительство заводов по производству вычислительной техники, санкции делают невозможными закупку и обслуживание оборудования, поскольку даже третьи страны, как правило, обрывают контакты из-за опасений вторичных санкций. Источник издания указал, что если компании успели купить оборудование, то начать производство они смогут, но только до первой критической неисправности.

Ранее сообщалось, что в новой концепции госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года Минпромторг признал критическое технологическое отставание России (10-15 лет), зависимость от зарубежных технологий и фабрик, а также острый кадровый дефицит. На этом фоне правительство пересмотрело требования к государственным закупкам электроники, разрешив считать серверы и другое оборудование с иностранными чипами российским.