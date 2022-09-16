Связь с Япончиком, 300 операций, удаление легкого и ребенок от сурмамы экстрасенса Николь Кузнецовой

Экстрасенс с детства страдает от рецидивирующего папилломатоза гортани, из-за чего регулярно испытывает проблемы с дыханием и вынуждена переживать хирургическое вмешательство каждые несколько месяцев. Неужели так Николь Кузнецова расплачивается за необычные способности?

В 16 сезоне «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова заняла почетное третье место. Впрочем, главным результатом участия в телепрограмме стала бешеная популярность: Николь поступало столько сообщений с просьбами о консультации, что она не успевала отвечать.

Помимо восхищения, белая ведьма вызывала у людей и менее приятные эмоции. Так, некоторые зрители считали, что рыжеволосая женщина копирует стиль своей конкурентки по «Битве» Мэрилин Керро, ну а скептики не верили ни в особый дар Николь, ни в ее романтическую историю с криминальным элементом Япончиком… По данным СМИ, 15 сентября медиуму исполняется 34, но и на этот счет возникают сомнения: судя по интервью экстрасенса, ей должно быть 37. Где же правда?

Тяжелое детство

Биологические мама с папой отказались от Николь сразу после рождения, так как считали, что тяжелобольная малышка не выживет. Девочку удочерила Светлана Тернова, не побоявшаяся взять на себя заботу о ребенке. Известно, что Светлана дослужилась до полковника полиции, а позднее стала одним из создателей правозащитной ассоциации охранного бизнеса. Кузнецова была близка с приемной родительницей и страшно переживала, когда в прошлом году Тернова скончалась после осложнений от коронавируса.

Но вернемся в детство звезды «Битвы экстрасенсов». Дважды Николь перенесла клиническую смерть: в младенчестве и в шесть лет. Уже тогда девочка понимала, что обладает необычными способностями.

«Я всегда видела что-то, чувствовала, что была очень необычным ребенком. Я вижу смерть, вижу болезнь, мертвых. Постепенно мне удалось научиться блокировать видения и ощущения. В детстве я не могла контролировать эту силу и старалась никому не говорить об этом», — поясняла Николь «СтарХиту».

«Вдова Япончика» на «Битве экстрасенсов»

В 14 у Кузнецовой появился наставник, личность которого она скрывала. Гуру магии многому научил девушку, и в эзотерических кругах ее узнали под именем Агата Матвеева. Ну а широкому зрителю Николь стала известна после участия в «Битве экстрасенсов».

«Это заслуга моего директора. Сама я не рвалась туда. Он написал на программу письмо о талантливой ведьме, рассказал обо мне и приложил фотографии. Меня он поставил уже перед фактом — сказал, что уже пригласили. Поскольку я отчаянный человек, у меня была мечта попасть в «Экстрасенсы ведут расследование», поэтому приняла решение пойти на «Битву», — отмечала Кузнецова.

Уже в первом выпуске белая ведьма поразила скептика Сергея Сафронова, безошибочно угадав, в багажнике которой из 30 представленных машин спрятан человек. К тому же Николь рассказала о герое эпизода несколько фактов: о его врожденной болезни и долгом пребывании в клинике.

Впрочем, зрителей и ведущих больше интересовала биография самой рыжеволосой ведьмы. Николь говорила шепотом, так как всю жизнь боролась с рецидивирующим папилломатозом гортани. При этом диагнозе доброкачественная опухоль развивается из плоского или переходного эпителия снова и снова, поэтому каждые несколько месяцев требуется операция. В 2012-м девушке установили трахеостомическую трубку, через которую она дышала, поэтому на программе Кузнецова появлялась в шарфиках или водолазках, закрывающих шею.

Еще один интересный момент состоял в том, что экстрасенс назвала себя возлюбленной Вячеслава Иванькова, более известного как криминальный авторитет Япончик. По словам Николь, преступник общался с ее отцом, а потому был вхож в семью.

«Хотя отношения их были непростыми, и безмятежной дружбой это не назовешь. На коленях с погремушками я у него, конечно же, не сидела. Естественно, до поры до времени он воспринимал меня как ребенка из близкой ему семьи. Прекрасно помню день, когда его отношение ко мне резко изменилось. К тому моменту независимо от Славы (он сидел в тюрьме в Америке и просто не мог мне помогать) я уже заработала себе в определенных кругах репутацию человека, способного жестко решать сложные вопросы. Вот и поделилась со Славой своими достижениями. Он сразу взглянул на меня другими глазами», — делилась Николь.

В интервью 2012 года Кузнецова рассказывала не только о неких осуществляемых ею в криминальном мире посреднических услугах, но и о том, что у нее подрастает сын Жора от убитого в 2009-м лидера ОПГ. Однако в другой раз Николь назвала Япончика лишь другом своей семьи, а не возлюбленным...

В любом случае, в финал «Битвы экстрасенсов» Кузнецова вышла не благодаря загадочной истории о криминальном авторитете, а за счет блестящего прохождения заданий. Одним из самых ярких моментов в программе стало испытание с посмертной маской Михаила Булгакова. Николь оказалась единственной, кто безошибочно назвал предмет, о котором шла речь, да еще и озвучила факты биографии и причину ухода писателя.

После финала

Заняв в «Битве» третье место, Николь развернула собственную практику и даже открыла «Центр правильной магии», где тщательно отбирала кандидатов в ученики. Кроме того, экстрасенс опубликовала несколько книг, продавала амулеты через интернет-магазин, вела консультации и организовывала тренинги.

На ТВ медиум тоже продолжала светиться: в шоу «Экстрасенсы ведут расследование», «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и «Очень странные дела». Но что творилось в ее личной жизни?

История с Япончиком ушла на задний план, ведь сама Николь рассказывала, что в 2009-м, в год когда лидера ОПГ застрелили, вышла замуж за Александра Садокова. Но и тут имелся пикантный нюанс: на момент начала романа со спортивным комментатором Кузнецова не была свободна.

«Помню, как у нас было свидание. Месяц март примерно, холод на улице, я сижу в теплой машине, а Сашка учит ходить Егора. А знаете, что потом? Он дал мне ключи от квартиры, которую снял на последние деньги и сказал, что будет нас с Егором там ждать… Я взяла ключи. И сказала маме, что хочу быть с ним, но в тот момент она была категорически против. Как так? Москвичка, замужем, с ребенком, из хорошей семьи и тут — какой-то нищий парень и бедная чужая квартирка. Мама сказала, что если я уйду и обреку ее внука на нищету, я ей не дочь и на помощь могу не рассчитывать. Через три дня я стояла на пороге «нашей» квартиры с коляской и вещами. А через год мы поженились. Сейчас муж и мама дружат, у нас родился Степашка», — откровенничала Николь в 11-ю годовщину свадьбы.

О предыдущем муже, которым явно не мог быть Япончик, умерший в 2009-м, Николь обмолвилась и в интервью 2016-го, когда говорила о круге друзей. «У меня есть единственная подруга и мой муж. Можно сказать, что другом является мой экс-супруг, отец старшего сына. Егор носит его фамилию и отчество. Эти три человека постоянно присутствуют в моей жизни. В целом я вообще тяжело подпускаю к себе людей», — отмечала Николь тогда.

В честь детей Николь сделала татуировки, которые обозначали, что Егор — ее жизнь, а Степан — сила. К слову, белая ведьма говорила, что у ее старшего сына есть экстраординарные способности. Не скрывала звезда «Битвы экстрасенсов» и тот факт, что у первенца сахарный диабет, из-за которого Кузнецова однажды чуть не потеряла сына: в 2019-м Егор потерял сознание и перестал дышать, но, к счастью, ему успели оказать помощь.

Болезни и личные драмы

Проблемы со здоровьем не покидали и саму Николь, ведь ее заболевание неизлечимо. «Голоса нет, не было и не будет. Никогда. Я не делаю операции, чтобы он был громче. Это невозможно», — поясняла звезда в 2019-м, когда перенесла 298 хирургическое вмешательство.

По крайней мере, в 2018-м немецкие врачи сумели избавить Кузнецову от трубки в трахее, после чего она смогла говорить громче. Однако затем на женщину обрушилась целая череда новых бед.

Рыжеволосая ведьма мечтала о третьем ребенке, поэтому решила обратиться к репродуктологу. Незадолго до посещения врача стандартное обследование показало, что у Николь стремительно растущая опухоль в легком. «Год мне понадобился на то, чтобы решить эту проблему раз и навсегда — мне удалили большую часть правого легкого… В день, когда меня перевели из реанимации в палату, я видела свою мамочку последний раз», — откровенничала звезда «Битвы экстрасенсов».

Смерть матери ввергла Кузнецову в пучину депрессии, и муж взял на себя заботы о ее здоровье, напоминая о приеме лекарств и посещении процедур. А затем выяснилось, что произошла врачебная ошибка: опухоль на самом деле была доброкачественной… Именно тогда Николь поняла, что должна срочно заняться вопросом пополнения в семье.

Из-за проблем со здоровьем было решено воспользоваться услугами суррогатной мамы, но в январе 2022-го семинедельный эмбрион погиб. В апреле супруги вновь обратились в агентство, и Николь опубликовала УЗИ, поделившись новостью, что сурмама беременна. «Это такое необычное чувство, когда сердечко твоего ребенка стучит не в тебе… Даже не описать, как это странно, после двух беременностей следить за жизнью своего сына (или дочки) со стороны… Мы очень долго ждали этого момента, чтобы вы все смогли разделить с нами это нелегкое путешествие за «ребенком под ключ». Ну что, знакомьтесь — это новый человек, ему шесть недель», — сообщала звезда «Битвы экстрасенсов».

Супруг во всем поддерживает Николь, поэтому поклонники не сомневаются, что пара справится с заботами о третьем ребенке в семье. А ведь в 2017-м подписчики подозревали Кузнецову и Садокова в разладе: оба сняли обручальные кольца. Экстрасенс тогда призналась, что они с мужем переживают непростой период, но, к счастью, кризис миновал.