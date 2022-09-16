Татьяна Брухунова рассказал, чему научил ее муж

Светская львица Татьяна Брухунова поздравила мужа с днем рождения. Евгений Петросян и его молодая жена очень редко делятся с публикой подробностями личной жизни. Супруги почти не публикуют в Сети совместные снимки, хотя они абсолютно неразлучны. Но сегодня особенный день, который просто не может пройти без трогательных признаний в любви. Татьяна Брухунова поздравила своего мужа с днем рождения. Она написала о том, что учится у 77-летнего народного артиста особенному взгляду на жизнь. Молодая жена трогательно обратилась к отцу своего единственного ребенка.«Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. С днём рождения! Свети всегда!», — написала Татьяна. Напомним, что незадолго до празднования 77-летия Петросян прошел курс лечения в санатории. Юморист отправился туда после утомительных гастролей по черноморскому побережью. Кстати, этот тур был омрачен неприятным скандалом. Продюсер Сергей Лавров заявил, что Евгений Ваганович теряет популярность, а билеты на его шоу перестали раскупать. Однако юморист заверил всех, что его оклеветали.