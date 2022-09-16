Tekken 8 разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля» — первые детали
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Tekken 8 разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля» — первые детали

Tekken 8 разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля» — первые детали


На днях состоялся анонс Tekken 8 — новой части популярного файтинга. После анонса, в рамках Tokyo Game Show, в интервью порталу IGN директор игры Кацухиро Харада рассказал некоторые детали о том, что ждать от нового Tekken. В том числе, он подтвердил, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Глава разработки Tekken 8 рассказал, что Unreal Engine 5 был выбран, чтобы вывести игровую серию Tekken 8 на новый уровень. По его словам, даже в первом трейлере можно видеть, как сильно похорошела игра, и он считает, что графика для Tekken — это важный параметр, почти каждая часть Tekken задавала новые стандарты графики для файтингов. Что касается Tekken 8 — игра разрабатывается на Unreal Engine 5 «с нуля», по словам Харада.

Кацухиро Харада просит обратить внимание в трейлере на капли дождя, которые стекают по лицам Дзина и Казуи — они напрямую взаимодействуют с моделями героев и скатываются по ним, для этого разработчиков не потребовалось создавать отдельные параметры, как это делали ранее. Еще одна небольшая, но важная деталь в Tekken 8, которая создана за счет возможностей Unreal Engine 5, это пачкающаяся одежда. Она будет пачкаться именно в тех местах, на которые падают герои, а не просто загрязняться на скриптах по мере боя.

Кацухиро Харада говорит, что Tekken 8 — это сочетание опыта и новых идей. Над игрой работает команда, которая имеет немало ветеранов серии Tekken, проработавших над франшизой по 20 лет, но есть в ней и новые специалисты, способные взглянуть на серию «молодым взглядом».

Напомним, выйдет Tekken 8 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Даты релиза у игры пока нет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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