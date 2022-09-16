Телеграм-канал "Оливье с икрой": дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выходит замуж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Телеграм-канал "Оливье с икрой": дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выходит замуж

Телеграм-канал "Оливье с икрой": дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выходит замуж

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выходит замуж за чеченского бизнесмена Руслана Голбазова. Эксклюзивной информацией поделился в телеграм-канале "Оливье с икрой" бывший главред Tatler Ариан Романовский. По его данным, свадьба намечена на 1 октября и состоится в Москве.

Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония, как вы понимаете, пройдет в Москве. До озера Комо Лиза из-за санкций в обозримом будущем не доедет,

— написал Романовский.

Жениху Лизы 34 года, он на 10 лет старше нее. Об их отношениях известно мало, так как Пескова редко комментирует свою личную жизнь. Информацию о свадьбе сама она также пока никак не подтверждала.

Голбазов был парнером Песковой по ресторанному бизнесу, ранее в прессе уже появлялась информация, что их связывают романтические отношения. Предположительно они встречаются с 2019 года. В прошлом году журналисты издания "Открытые медиа" (были заблокированы Роскомнадзором, не работают с 2021 года) уже сообщали об их скорой свадьбе, но тогда Пескова опровергла эту информацию.

Елизавета Пескова с весны этого года находится под санкциями США и ЕС, которые были введены на фоне спецоперации РФ на Украине.


Елизавета Пескова с отцом Дмитрием Песковым
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане
Макса Барских обвинили в обмане после отмены концерта в Азербайджане
Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России
Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России
Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с огорода
Приметы и поверья 17 сентября 2022 года призывают собирать лук с
Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
Подборка сумасшедших парикмахерских шедевров (19 фото)
В России рекордно сократилось количество банкоматов
В России рекордно сократилось количество банкоматов
В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России
В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности
Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР
Минобороны раскрыло потери ВСУ после высокоточного удара в ДНР
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней тяжести
Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней
Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей — Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон
Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Kering. Среди гостей —
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации

Топ на сегодня

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей —
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать

Еще по теме

Дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
Откровенные фото в Instagram и обложка турецкой газеты: как проводит лето дочь Дмитрия Пескова
Дочь Дмитрия Пескова поделилась семейным снимком с отцом
Елизавета Пескова была шокирована действиями Французских властей