Телеграм-канал "Оливье с икрой": дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выходит замуж

Вадим Карасев

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выходит замуж за чеченского бизнесмена Руслана Голбазова. Эксклюзивной информацией поделился в телеграм-канале "Оливье с икрой" бывший главред Tatler Ариан Романовский. По его данным, свадьба намечена на 1 октября и состоится в Москве.

Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония, как вы понимаете, пройдет в Москве. До озера Комо Лиза из-за санкций в обозримом будущем не доедет,

— написал Романовский.

Жениху Лизы 34 года, он на 10 лет старше нее. Об их отношениях известно мало, так как Пескова редко комментирует свою личную жизнь. Информацию о свадьбе сама она также пока никак не подтверждала.

Голбазов был парнером Песковой по ресторанному бизнесу, ранее в прессе уже появлялась информация, что их связывают романтические отношения. Предположительно они встречаются с 2019 года. В прошлом году журналисты издания "Открытые медиа" (были заблокированы Роскомнадзором, не работают с 2021 года) уже сообщали об их скорой свадьбе, но тогда Пескова опровергла эту информацию.

Елизавета Пескова с весны этого года находится под санкциями США и ЕС, которые были введены на фоне спецоперации РФ на Украине.





Елизавета Пескова с отцом Дмитрием ПесковымНадя Бесчетникова