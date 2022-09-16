В Белом доме "пригорело" от отношений Китая и России

Вадим Карасев

США считают, что Китаю не стоит сотрудничать с РФ так, будто "ничего не происходит". Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, Пекину следовало осудить эскалацию на Украине, а не продолжать и в чем-то расширять сотрудничество с Москвой. Он привел в пример международное сообщество, выразившее поддержку Киеву.

"Наше послание Китаю, как я думаю, было довольно последовательным: сейчас не время для ведения любых дел с господином Путиным, как будто ничего не происходит, с учетом того, что он сделал на Украине. Сейчас не время для того, чтобы оказаться в изоляции от всего международного сообщества, которое в основном осудило то, что он сделал на Украине. Не только осудило, но и выразило готовность помогать украинцам защищать себя и территориальную целостность", - отметил он.

Как утверждает представитель Белого дома, Китай решил "не осуждать" действия России в феврале текущего года, но в то же время Пекин не стал нарушать западные санкции или предоставлять Москве какую-либо "непосредственную материальную поддержку". Кирби предположил, что встреча президента РФ Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) мотивированна "стрессом" российского лидера из-за событий на Украине и контрнаступления ВСУ.

"Для Кремля важно иметь возможность провести эту встречу и показать, что Путин встречается с председателем Си [Цзиньпином]. Потому что Путин находится под большим напряжением и стрессом из-за происходящего на Украине, с его армией обстоит не все так хорошо", - заявил координатор Совета национальной безопасности США.

Си Цзиньпин призвал Китай и Россию защищать "региональную безопасность"

РФ и КНР следует защищать интересы региональной безопасности и поддерживать развивающиеся страны. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил Си Цзиньпин.

"[России и Китаю] стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков", - подчеркнул председатель КНР, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Москве и Пекину нужно укреплять координацию в ШОС, БРИКС и прочих международных организациях. Китайский лидер высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая" и непризнание Тайваня в качестве независимого государства.

Путин, в свою очередь, отметил, что товарооборот России с Китаем и Монголией по итогам 2021 года превысил 142 млрд долларов, а в первом полугодии 2022-го вырос на 30% относительно предыдущих показателей. Обращаясь к цифрам 2014 года, президент РФ констатировал большой прогресс в торгово-экономических отношениях между странами.