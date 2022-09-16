В Госдуму внесли два законопроекта, направленные на противодействие экстремизму
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В Госдуму внесли два законопроекта, направленные на противодействие экстремизму

В Госдуму внесли два законопроекта, направленные на противодействие экстремизму

В Государственную Думу внесены два законопроекта, направленных на совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и защиты территориальной целостности России, сообщает telegram-канал Комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.

Их авторами стали председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.


Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей.

Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством.

"В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию – как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться", - подчеркнул Пискарев.

Парламентарий напомнил, что ранее Председателем ГД Вячеславом Володиным было дано поручение Комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Поправки в КоАП поддержаны Правительством РФ.

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По материалам: uposters.ru

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