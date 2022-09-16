В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России
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В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России

В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности РоссииВ Госдуму внесли законопроект о наказании за оспаривание территориальной целостности РФ

Депутаты Государственной Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за распространении карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев, передает ТАСС.

За подобное нарушение будет грозить штраф или арест до 15 суток лишения свободы. Кроме того, картографические документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны, отнесут к экстремистским материалам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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