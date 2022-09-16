В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме

В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме

В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьмеГлава крымского парламента Константинов спрогнозировал будущее Зеленского в тюрьме

Президента Украины Владимира Зеленского в будущем ждет тюрьма. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, Зеленский продолжает свою преступную политику на территории Украины.

«Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему [Зеленскому] придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере», — считает Константинов.

Ранее о будущем Зеленского и его соратников высказались в Госдуме. Там также заявили, что над ними должен быть судебный процесс. По словам депутата Александра Бородая, это может быть международный трибунал или российский.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кольца Сатурна представляют собой обломки его спутника, оказавшегося слишком близко к планете
Кольца Сатурна представляют собой обломки его спутника, оказавшегося
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Синдром Отелло: ревность как симптом психического заболевания
Синдром Отелло: ревность как симптом психического заболевания
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме
В Крыму спрогнозировали Зеленскому будущее в тюрьме
США закрыли возможности для развития российской электроники
США закрыли возможности для развития российской электроники
Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС
Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС
В Латвии запретили петь "Катюшу" в общественных местах
В Латвии запретили петь "Катюшу" в общественных местах
Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату смерти Елизаветы II
Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату
По Games With Gold стали доступны бесплатно еще 2 игры
По Games With Gold стали доступны бесплатно еще 2 игры
Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами
Популярный комик раскрыл разницу между Москвой и другими регионами
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций

Топ на сегодня

Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов
Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей —

Еще по теме

Матвиенко взяла под опеку фестиваль русского слова в Крыму
Спикер парламента Крыма назвал "слепыми" тех, кто не видит успехов региона
Крымские власти ожидают прирост населения на миллион человек за 5 лет
В крымском парламенте назвали кандидата на должность первого вице-спикера