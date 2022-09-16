В Латвии запретили петь "Катюшу" в общественных местах

Вадим Карасев

Глава отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис заявил, что отныне в Риге запрещено исполнять песню "Катюша" и гимн Советского Союза в общественных местах. Нарушители заплатят штраф в размере 350-2900 евро (21-173 тыс. руб.).

И песня, и гимн признаны "символом тоталитарного режима".

"В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, — такие, например, как "Катюша" и т. д.".

В июне Национальный совет по электронным СМИ в Латвии решил запретить распространение в республике оставшихся 80 телеканалов, зарегистрированных в России. Также в республике закрыли доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".