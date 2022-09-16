В Москве простились с главным редактором «Комсомольской правды»

Главного редактора «Комсомольской правды« Владимира Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября от инсульта в возрасте 68 лет во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Днем 16 сентября состоялась церемония прощания с Сунгоркиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Гроб находился в центре зала в окружении венков от главы государства, Союза Журналистов, ФСБ, от коллектива «Комсомольской правды» и региональных филиалов газеты, от Первого канала и коллектива телерадиокомпании «Мир».

После этого Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище под залпы оружий и российский гимн в исполнении оркестра. Могила Владимира Сунгоркина находится рядом с могилами других журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.

В среду Президент России Владимир Путин заявил в связи со смертью Сунгоркина, что российская журналистика понесла большую потерю, и отметил, что журналист всегда подавал пример верности своей профессии.