В Москве простились с главным редактором «Комсомольской правды»
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В Москве простились с главным редактором «Комсомольской правды»

В Москве простились с главным редактором «Комсомольской правды»

Главного редактора «Комсомольской правды« Владимира Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября от инсульта в возрасте 68 лет во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Днем 16 сентября состоялась церемония прощания с Сунгоркиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Гроб находился в центре зала в окружении венков от главы государства, Союза Журналистов, ФСБ, от коллектива «Комсомольской правды» и региональных филиалов газеты, от Первого канала и коллектива телерадиокомпании «Мир».

После этого Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище под залпы оружий и российский гимн в исполнении оркестра. Могила Владимира Сунгоркина находится рядом с могилами других журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.

В среду Президент России Владимир Путин заявил в связи со смертью Сунгоркина, что российская журналистика понесла большую потерю, и отметил, что журналист всегда подавал пример верности своей профессии.

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По материалам: pnp.ru

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