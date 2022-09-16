В России идет шестая волна заболевания: какие симптомы у нового штамма Covid-19
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В России идет шестая волна заболевания: какие симптомы у нового штамма Covid-19

В России идет шестая волна заболевания: какие симптомы у нового штамма Covid-19

В настоящее время в России идет шестая волна COVID-19, которая в этом году началась несколько раньше ожидаемого срока — с начала августа. Впервые это событие не стало потрясением для жителей нашей страны и не сказалось на привычном жизненном укладе. Похоже, начинают сбываться прогнозы врачей о том, что коронавирус станет обычным сезонным заболеванием.

Как протекает шестая волна коронавируса в России


Поскольку основными переносчиками заболевания COVID-19 являются дети, посещающие учебные заведения, шестую волну коронавируса медики ожидали с начала осени, после наступления нового учебного года. Но ее первые признаки появились в России в конце июля, а в августе уже можно было говорить о новой волне.

Отмечая стремительный рост заболеваемости, медики наблюдают более легкую его переносимость у большинства слоев населения, и сравнительно низкие показатели госпитализации и летальных исходов.

По официальным данным, на 14 сентября 2022 года за сутки:

  • 51  735 пациентам поставлен диагноз COVID-19;
  • 4  481 человек были госпитализированы с диагнозом COVID-19;
  • 50  251 пациентов выписаны после выздоровления;
  • зарегистрировано 98 летальных исходов.

Большее число случаев приходится на Москву и Санкт-Петербург. По сравнению с данными этого периода за прошлый год, по всем показателям наблюдается заметное снижение. По информации, полученной от главного врача больницы Коммунарка Дениса Проценко, 95% пациентов проходят амбулаторное лечение.

Чем отличается новый штамм ковида от предыдущих


Шестая волна коронавируса в России вызвана новыми штаммами заболевания. Это новые и более заразные разновидности омикрона — BA.4 и BA.5, которые были завезены к нам из-за границы.

Кроме того, недавно медики обнаружили ранее неизвестный штамм, получивший название дельтакрон. Как показали исследования, он представляет собой чисто российский, мутировавший вариант вируса, в котором выявлены элементы дельты и омикрона. Хотя по сравнению с распространенными штаммами BA.4 и BA.5, он встречается сравнительно редко. В настоящее время этот гибрид тщательно изучается учеными.

Новые штаммы заболевания COVID-19 имеют некоторые особенности, отличающие их от предыдущих. Прежде всего, они распространяются на 25% быстрее, чем все предыдущие, и лучше уклоняются от защиты антителами. Соответственно, это чаще приводит к повторному заболеванию. Уже зарегистрированы случаи, когда люди болели по 3-4 раза.

Симптомы заболевания во время шестой волны COVID-19


Большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме. Болезнь обычно начинается с повышения температуры, пульсирующей головной боли и боли в горле, которые сохраняются в течение 3-5 дней. Затем признаки заболевания уменьшаются и происходит выздоровление.

У детей часто наблюдается бронхит, который может приводить к осложнениям.

Тяжелое течение болезни чаще всего отмечается у людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями и имеющих низкий иммунитет.

Медики предупреждают, что опасность пневмонии и тяжелого течения болезни все еще сохраняется, а из-за высокой заразности новых штаммов шестая волна коронавируса может ударить еще сильнее.

Кроме того, велика опасность сочетания коронавируса с другими сезонными осенними заболеваниями — гриппом или аденовирусом. Поэтому сохраняется необходимость вакцинации и использования средств индивидуальной защиты.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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