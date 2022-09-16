В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые товары
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В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые товары

В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые товары«Известия»: в РФ предложили изменить сроки оплаты поставок социально значимых продуктов

Российские производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Отмечается, что с подобной инициативой бизнес обратился к ФАС. В частности, они предложили сократить сроки, в течение которых торговые сети должны оплатить поставку социально значимых товаров, таких как мясо курицы, хлеб, молоко. По мнению производителей и поставщиков, существующие нормативы необходимо сократить вдвое.

В соответствии с действующим законодательством, время оплаты продуктов ритейлом зависит от срока их годности. При этом сети оплачивают товар только после того, как его приобрели покупатели. Как отмечает издание, это может произойти в течение месяца. Как пояснил изданию исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев, в настоящее время некоторые торговые сети задерживают оплату товаров, в результате чего получается, что партнеры их фактически кредитуют. В связи с тем, что компаниям приходится использовать заемные средства, растет себестоимость продукции, отметил эксперт. Однако сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию, подчеркнул Поповичев.

Ранее завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов предупредил о росте цен на ряд товаров осенью.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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