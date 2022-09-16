В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций

В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций

В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкцийПостпред Небензя: из-за санкций Россия не может произвести взносы в ВПП ООН и ЮНИДО

Из-за введенных Западом санкций Россия на протяжении нескольких месяцев не может произвести свои добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он пояснил, что это происходит из-за перебоев с банковскими транзакциями. «Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском массового голода», — подчеркнул он. Постпред России при ООН обратил внимание, что «западные санкции подрывают глобальную продбезопасность».

Небензя добавил, что аналогичная ситуация складывается и с ЮНИДО. В результате подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии, отметил он. Вместе с тем, постпред России при ООН подчеркнул, что «со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций
В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за
Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака
Как превратить ваш дом в место силы по Знаку Зодиака
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X |
Германия задумала национализировать три крупные газовые компании
Германия задумала национализировать три крупные газовые компании
Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный, что можно попросить в церкви, когда очень нужно
Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный,
Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Федор Смолов, несмотря на помолвку с внучкой Ельцина, посещает стриптиз
Федор Смолов, несмотря на помолвку с внучкой Ельцина, посещает
Муж Екатерины Варнавы стал бомжом
Муж Екатерины Варнавы стал бомжом
Клава Кока уверена, что ее заказали
Клава Кока уверена, что ее заказали
Любовь Успенская выгнала всех своих сотрудников
Любовь Успенская выгнала всех своих сотрудников
Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым

Топ на сегодня

Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

Небензя: Россия рассчитывает, что санкции с Сирии будут сняты
Небензя: Мандат миссии ООН-ОЗХО в Сирии может быть продлен технически
Россия может не подписать декларации о реформе ООН
Небензя заявил о готовности РФ к диалогу с США