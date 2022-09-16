В Швеции опубликовали доклад RAND с деталями плана США по разрушению Евросоюза
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В Швеции опубликовали доклад RAND с деталями плана США по разрушению Евросоюза

В Швеции опубликовали доклад RAND с деталями плана США по разрушению Евросоюза

США тайно планируют разрушить экономику Евросоюза посредством конфликта на Украине и энергетического кризиса. Об этом сообщает шведское издание Nya Dagbladet со ссылкой на секретный документ.

Как утверждает издание, план разработала НКО RAND, предоставляющая Белому дому услуги стратегического планирования. В документе, названном "Ослабить Германию, усилить США", подчеркивается "острая необходимость" в получении ресурсов извне для поддержания экономики Соединенных Штатов.


Авторы доклада RAND предполагают, что независимость Германии возрастает с каждым годом, и она мешает осуществлению американских амбиций. Стремление ФРГ к лидерству в Евросоюзе уменьшает влияние Вашингтона на решения правительств стран ЕС. Ключевая цель разработанной аналитиками стратегии состоит в разрушении традиционно тесной двусторонней связи между Германией и Россией, которую эксперты рассматривают в качестве самой большой экономической и политической угрозы Соединенным Штатам.

Аналитики RAND планировали разрушение экономики Германии путем вовлечения как можно большего количества стран Европы в конфликт на Украине. Авторы секретного документа предположили, что в удобном для них сценарии "трещина" в отношениях между Германией и Россией будет настолько велика, что впоследствии странам будет невозможно восстановить нормальные отношения. Помочь в этом смогут представители правительства ФРГ из партии зеленых, чьи "личные особенности и непрофессионализм", а также "неспособность признать собственные ошибки" смогут "быстро сформировать в СМИ образ агрессивной войны Путина", что "позволит вводить санкции без каких-либо препятствий", пишет газета.

Ранее The National Interest писал, что ставка Германии на стратегическое партнерство с США и стремление "ослабить Россию" означает для Европы погружение в "непреодолимое бедствие". В то же время, когда между Россией и Германией были относительно хорошие отношения, они создавали простор для сотрудничества между всеми европейскими государствами.

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По материалам: uposters.ru

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