В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая

В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая

В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и КитаяNI заявил об угрозе для США из-за развития армейского взаимодействия России и Китая

Развитие армейского взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона и военный обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн в своей статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?».

Так он прокомментировал прошедшие стратегические военные учения «Восток-2022». В частности, он отметил, что учения «Восток-2022» предусматривали использование двухсторонней связи «воздух-земля». По словам журналиста, возможности полноценного взаимодействия двух стран могут стать поводом для «беспрецедентного уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне».

Кроме того, Осборн подчеркнул, что российско-китайские силы, эффективно интегрированные в информационную сеть, представляют наибольшую угрозу. «И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — заявил он.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео
Полноценный геймплей Like a Dragon: Ishin! показали в новом видео
Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории Бекхэм без трусиков
Экс-участница Spice Girls рассказала о домогательствах и Виктории
Брат Игоря Верника угодил в больницу в тяжелом состоянии
Брат Игоря Верника угодил в больницу в тяжелом состоянии
Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
Алексей Серебряков использует Россию в качестве прилавка
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Дмитрий Шепелев избивал больную жену, заявил ее отец
Дмитрий Шепелев избивал больную жену, заявил ее отец
6 слов-паролей для тех, кто стоит на развилке
6 слов-паролей для тех, кто стоит на развилке
Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до конца этой недели
Финансовый крах: какие знаки зодиака рискуют остаться без денег до
В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые товары
В России нашли способ стабилизировать цены на социально значимые
Подборка забавных твитов обо всем - 15.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 15.09.2022 (15 фото)
Связь с Япончиком, 300 операций, удаление легкого и ребенок от сурмамы экстрасенса Николь Кузнецовой
Связь с Япончиком, 300 операций, удаление легкого и ребенок от

Топ на сегодня

Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев COVID-19
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)

Еще по теме

Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
В учениях «Восток-2022» британцы увидели ответ Путина Западу
Вице-адмирал ВМФ прокомментировал совместные учения Россия и Китая
В США назвали самое мощное российское оружие