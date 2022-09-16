Вера Брежнева уже давно развелась с Константином Меладзе
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Вера Брежнева уже давно развелась с Константином Меладзе

Вера Брежнева уже давно развелась с Константином Меладзе
По слухам, певица Вера Брежнева давно в разводе. Блогер Алена Жужа сообщила о том, что Константин Меладзе вернулся к холостяцкому образу жизни. Якобы еще летом он официально расстался со «светленькой» из группы «ВИА Гра». По одной из версий, композитор нашел своей 40-летней супруге достойную молодую замену. После отъезда из России красавица-блондинка, красотой которой все много лет восхищались, резко подурнела. Весной певица публиковала фото в Сети, на которых выглядела опухшей и неопрятной. Было видно, что она перестала следить за собой. Возможно, это сыграло ключевую роль в том, что Меладзе поставил точку в этом браке. Поскольку общих детей у пары не было, то развод мог быть оформлен не через суд.
«Алёна отметила, что лично ей неизвестны истинные причины расставания этой известной пары. Но, блогерша считает, что поводом для разрыва отношений стала супружеская неверность Константина Меладзе»,— цитирует блогера источник «Solenka.info». Стоит отметить, что последние годы в СМИ регулярно попадали слухи об изменах Меладзе. Одно время его любовницей, по слухам, была еще одна участница «ВИА Гры» Эрика Герцег. Когда сплетни о её связи с женатым продюсером попала в прессу, она внезапно переехала в Казахстан. Говорят, что Константину пришлось отправить её в «ссылку», потому что его жена обо всем узнала и грозилась растоптать его репутацию. Герцег, стоит отметить, была не единственной певицей, которой Меладзе оказывал знаки внимание. В прошлом году Ани Лорак, бывшая подопечная Константина, заявила о том, что получала от него намеки на более «тесное сотрудничество». Потом, видимо, на певицу надавили и она взяла свои слова обратно. За что, кстати, её осудила Анастасия Приходько, которая утверждает, что в прошлом Меладзе приставал и к ней тоже.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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