Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев
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Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев

Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев

В России предложили включить ветеранов боевых действий в список льготников, которым даются бесплатно или со скидкой посещения платных спектаклей, концертов, выставок, кино- и видеопоказов, а также иных мероприятий, проводимых организациями культуры. Соответствующий законопроект внесла председатель Комитета Госдумы по культуре Алена Ямпольская. О подробностях инициативы она рассказала «Парламентской газете».

По словам депутата, идея родилась по обращению ветерана, полковника запаса.

«Я предлагаю расширить перечень льготных категорий граждан в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре». Сейчас организации культуры могут предоставлять льготы детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим срочную службу», — пояснила Елена Ямпольская.

Множество театров, музеев, концертных площадок, выставочных залов нашей страны, если закон будет принят, с удовольствием воспользуются новым правом и захотят предоставлять льготы ветеранам боевых действий, считает политик.


«Это прекрасная возможность для творческих людей, руководителей, коллективов деятельно проявить свой патриотизм. В Министерстве обороны РФ идею законопроекта поддержали», — отметила Ямпольская.

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По материалам: pnp.ru

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