Владимир Познер рассказал о своем самочувствии

Как сообщает пресса, ведущий и журналист Владимир Познер был экстренно госпитализирован. В последнее время Владимир Владимирович редко появляется на публике. Поклонники беспокоятся о здоровье 88-летнего журналиста. И вот буквально несколько минут назад в СМИ появилась новость об экстренной госпитализации Владимира Познера. По сообщению источника, у 88-летнего Познера диагностирован коронавирус, телеведущий находится в 52-й клинике Москвы в состоянии средней тяжести. Правда, чуть позже, журналист опроверг тревожную новость, подчеркнув, что с ним все хорошо.«Это вранье, я не госпитализирован! Не знаю, откуда пошел этот слух», — недоумевает Владимир Владимирович «360». Напомним, в свое время Владимир Познер дважды перенес рак. Благодаря своевременному вмешательству медиков болезнь отступила. «Когда-то давно был очень трудный период в моей жизни, и я считал, что умру в 33 года. Но видите: довольно основательно ошибся. Удивляюсь и тому, что чувствую себя так хорошо. Играю в теннис, работаю, и мне в голову не приходит мысль о пенсии. Я знаю, что не похож на 85-летнего человека, и мне это очень приятно. Иногда девушки на меня смотрят, что тоже очень приятно. Так что ничего, кроме радости, я не ощущаю», — откровенничал журналист несколько лет назад.