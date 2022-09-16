Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней тяжести
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Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней тяжести

Владимира Познера экстренно увезли в больницу в состоянии средней тяжести

В последнее время о телеведущем мало что слышно, и вот буквально несколько минут назад в СМИ появилась новость об экстренной госпитализации Владимира Познера.


По сообщению источника, у 88-летнего Познера диагностирован коронавирус, телеведущий находится в 52 клинике Москвы в состоянии средней тяжести. Правда, чуть позже, журналист опроверг данную новость, подчеркнув, что с ним все хорошо.

«Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух», — недоумевает Владимир Владимирович.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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