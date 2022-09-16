Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину
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Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину

Военный эксперт проанализировал перспективы поставок американских истребителей на Украину

ВСУ не хватает квалифицированных пилотов для управления западным истребителями. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев, комментируя сообщения о возможной передаче Украине американских самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II, отметил, что лётный состав ВСУ "деградирует" из-за отсутствия достаточного количества техники. Аналитик заявил, что квалифицированный лётный состав "почти уничтожен".


"На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует", — отметил Евсеев.

Как утверждает обозреватель, если предположить, что западные страны поставят ВСУ собственные истребители, российские ВВС и ПВО могут сбить их в первых же боях. Евсеев привёл в пример последнюю методику применения украинской авиации: самолёты, утверждает эксперт, работали не парами, а в одиночку. Это, по словам специалиста, повышает вероятность быть сбитым.

Накануне Германия, вопреки требованиям ЕС, отказалась передавать Украине современные танки. Берлин не станет снабжать Украину тяжёлой бронетехникой без согласования с НАТО и Евросоюзом. Если ФРГ первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса.

Страны Евросоюза согласились официально готовить украинских военных к боевым действиям

Руководители МИД Франции, Польши и ФРГ поддержали инициативу формирования специальной европейской миссии по обучению украинских военных.

По информации Foreign Policy, военнослужащих ВСУ уже тренировали США: американские инструкторы работали как минимум с 1475 военными. Так, 630 бойцов украинской армии обучили использованию гаубиц M777, 325 человек — реактивных систем залпового огня HIMARS, а ещё 300 солдат научили применять гаубицы M109.

Ранее стало известно, что в планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины на херсонском и харьковском направлениях участвовали американские чиновники высшего ранга, в том числе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Комитета начальников штабов ВС Марк Милли.

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По материалам: uposters.ru

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