Володин считает, что слова президента Польши о репарациях к России реабилитируют фашизм
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Володин считает, что слова президента Польши о репарациях к России реабилитируют фашизм

Володин считает, что слова президента Польши о репарациях к России реабилитируют фашизм

Заявление президента Польши Анджея Дуды о требованиях репараций к России за Вторую мировую войну реабилитируют фашизм. Надзорным органам необходимо изучить его и принять меры по привлечению польского лидера к уголовной ответственности, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Дуда в интервью изданию Wprost заявил, что Польша должна потребовать выплаты репараций за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. По его словам, несмотря на то что Германия начала Вторую мировую и напала на Польшу, Варшава должна добиваться выплаты репараций от Москвы, поскольку «Россия позднее присоединилась к этой войне».

«В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил Володин.

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По материалам: pnp.ru

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