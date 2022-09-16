Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо будет 10 дней

Вадим Карасев





Ожидаемая ролевая игра Wo Long: Fallen Dynasty студии Team Ninja, которая сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass, сегодня получила демо-версию. Разработчики решили дать возможность всем игрокам с приставками Xbox Series X | S и Playstation 5 опробовать демо, которое доступно на Tokyo Game Show 2022.

Загрузить демо-версию Wo Long: Fallen Dynasty для Xbox Series X | S можно уже сейчас из Microsoft Store. Демо будет доступно до 26 сентября. Пройдя демо-версию, игроки получат Шлем крадущегося дракона, который можно будет использовать в полной версии.

Wo Long: Fallen Dynasty Demo

Демо-версия Wo Long: Fallen Dynasty, ролевого экшена, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире Троецарствия.

Игроку предс…

Перейти в Microsoft Store

Напомним, пару дней назад разработчики Wo Long: Fallen Dynasty показали новый геймплей проекта. Сразу после релиза игра Wo Long: Fallen Dynasty станет частью подписки Game Pass.

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