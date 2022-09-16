За соблюдением ответных мер на санкции стран Запада предложили ввести контроль

Минфин России предложил наделить ФНС и ФТС России полномочиями по контролю за соблюдением гражданами и российскими юридическими лицами ответных мер на недружественные действия США и других стран, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности РФ. Такой законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Исключение предлагается сделать для таких юрлиц, как кредитные и некредитные финансовые организации (за исключением субъектов страхового дела), бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, российские эмитенты ценных бумаг, а также российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, при исполнении обязательств перед держателями еврооблигаций.

Ранее сообщалось, что 1 мая президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о клиентах и совершаемых ими банковских операциях. Запрет сохраняется, даже если запрос данных поступил от судебных органов. Данным документом были внесены изменения в закон от 4 июня 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Подготовленный Минфином законопроект, в частности, предусматривает возложение функций по контролю за исполнением этих мер на таможенные управления, таможни, таможенные посты, а также на территориальные органы ФНС. Центробанк, в свою очередь, предложено наделить полномочиями по контролю за соблюдением таких мер банками, некредитными финансовыми организациями (за исключением субъектов страхового дела), бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, российскими эмитентами ценных бумаг, а также российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, при исполнении обязательств перед их держателями.

Также законопроектом предусматривает установление полномочия ФНС и ФТС России по направлению запросов документов и информации российским гражданам и юрлицам, за исключением подконтрольных регулятору организаций, в рамках контроля за соблюдением мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ.

Кроме того, за ФТС и ФНС предложено закрепить полномочия по контролированию исполнения обязанности таких граждан РФ и российских юрлиц представлять документы и информацию по таким запросам по согласованию с Центробанком.

Законопроектом предусмотрено, что порядок обмена документами и информацией для ведения контроля за соблюдением мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности страны, между налоговыми, таможенными органами и Банком России происходит на основе заключаемых между ними соглашений.

Данный документ был подготовлен вместе с законопроектом о внесении изменений в КоАП РФ, которым предлагается установить штрафы за несоблюдение ответных мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ. Для граждан, предпринимателей и юридических лиц — в размере от 20 до 40% суммы операции, проведенной с нарушением установленных мер, либо в размере от 20 до 40% суммы неосуществленной операции. Для должностных лиц — в размере от 20 до 40% суммы операции, проведенной с нарушением введенных мер, но не более 30 тысяч рублей, либо в размере от 20 до 40% суммы неосуществленной операции, но не более 30 тысяч рублей. Либо в случаях, когда несоблюдение мер не имеет денежного эквивалента (например, безвозмездные сделки, открытие специальных счетов и др.), штрафовать граждан в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей; предпринимателей и должностных лиц — в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.