Запасайтесь витаминами на зиму: три золотых натуральных рецепта из тыквы

Тыква считается очень полезным овощем, из которого можно сделать вкусные заготовки на зиму. Любители тыквы уже давно начали заниматься заготовками, выбирая самые оригинальные и уникальные рецепты. В это время года у многих на столах стоят яркие оранжевые супы, запеканки и десерты. А некоторые запасаются тыквой на зиму, ведь это удобно и полезно.

Как приготовить пюре из тыквы на зиму

4 кг тыквы без кожуры и семечек;

300 г сахара;

1⁄2 ст. воды;

ванилин по вкусу.





Сначала тыкву нужно очистить от кожуры и избавиться от семян. Стоит отметить, что кожица почти в каждом плоде очень жесткая, потому ее не используют ни в каких рецептах. Нарежьте кусочками тыкву и пропустите ее через мясорубку. После этого добавляйте воду и сахар, постоянно перемешивая.

Переместите полученную массу в такую емкость, которую можно было бы ставить на огонь, и отправляйте на плиту. Добавьте ванильный сахар. Если вы не являетесь его большим любителем, можно обойтись без данного составляющего, ведь он в рецепте не самый главный. Варите пюре под крышкой на среднем огне не больше двадцати минут. Время от времени помешивайте, чтобы не пригорело.

Горячее пюре распределите по баночкам, предварительно простерилизованным. Хорошо закатайте крышками и поставьте вверх дном. Укутайте одеялом – пюре должно остывать медленно, естественным способом. Не нужно горячие банки сразу нести в подвал. Из-за резкого перепада температуры пюре может испортиться.

Как сделать пастилу из яблок и тыквы

1 кг тыквы;

2 кг яблок;

2.5 л воды;

100 г меда;

1 ч. л. лимонной кислоты;

масло.





Как и в предыдущем рецепте, тыкву нужно очистить и удалить внутренности, после чего порезать маленькими кусочками. Яблоки помойте в теплой воде, разрежьте и избавьтесь от середины. Выложите их в кастрюлю и добавьте два литра воды. Предварительно в этой же воде разведите лимонную кислоту.

Пусть яблоки немного постоят в подкисленной воде. После того, как сольете воду, добавьте к яблокам тыкву, поставьте кастрюлю на огонь и влейте пол-литра воды. Держите на среднем огне под крышкой, постоянно помешивая. Варить нужно на протяжении двадцати минут.

Ту массу, которая получится, взбейте блендером, чтобы добиться однородности. После этого ее придется хорошенько протереть через сито, чтобы избавиться от грубых волокон. Добавьте мед и хорошо перемешайте.

Смажьте поддоны маслом и распределите в них полученное пюре тонким слоем. Оставьте в сушилке на сутки при температуре 50 градусов. После истечения времени пастилу нужно нарезать кусочками и скрутить в трубочку.

Тыквенный нектар: рецепт

2 кг тыквы;

1 кг морковки;

1 кг груш;

3.5 л воды;

600 г сахара;

1 ч. л. лимонной кислоты.





Первым этапом приготовления будет удаление семян и кожуры из тыквы. Из груш также нужно вынуть сердцевину и нарезать на четыре части. Морковку тоже порежьте, но не сильно большими кусочками. Все ингредиенты отправьте в кастрюлю, залейте водой. После того, как закипит, подержите еще двадцать минут на умеренном огне.

Все сваренные овощи нужно перемолоть блендером до жидкой массы. Если смесь вышла густой, добавьте немного воды. Всыпьте кислоту и сахар, тщательно все перемешайте. Опять доведите до кипения и потомите пять минут.

Получившийся нектар переместите в стерилизованные банки, закатайте крышками. Банки поставьте вверх дном, укутайте одеялом и ждите, пока полностью остынут.

Порадуйте себя ароматным тыквенным напитком даже в пасмурные и холодные дни. Пюре можно использовать в качестве соуса к мясу, добавлять в каши и творог. А пастила отлично подойдет в качестве легкого перекуса – она вкусная и богатая витаминами, поэтому от голода точно не пропадете.