Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
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Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы

Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия отреагировала на его работу на НТВ. На днях руководство НТВ объявило о том, что Иосиф Пригожин стал частью команды шоу «Звезды сошлись». Ему досталась роль соведущего Леры Кудрявцевой. Предыдущий партнер ведущей Антон Привольнов взял временную паузу в работе над телешоу. Продюсерам пришлось долго уговаривать Пригожина на то, чтобы он снялся хотя бы в пробном выпуске. Много лет назад Иосиф закончил ГИТИС и мечтал стать артистом, но с тех пор жизнь увела его в другую сторону. Продюсер сомневался, что справится с новой работой, но потом всё же рискнул.
По словам Иосифа, ему близки темы, которые обсуждаются в студии шоу. Он радуется, что ему не приходится на съемках копаться в чужом грязном белье. «Моя задача простая — понять героев и помочь им», — делится Пригожин первыми впечатлениями от работы ведущего. Жена Пригожина певица Валерия не слишком обрадовалась, что её муж будет заниматься обсуждением слухов о жизни её коллег. Несмотря на это, она оказала любимому поддержку. «Моя жена не была в восторге от этой идеи, прямо скажу. Она считает, что некоторые темы отдают «желтизной». Но, несмотря на это, Валерия решила отнестись к этому как ко всем моим новым начинаниям – положительно и мудро»,— делится Пригожин с «ProZvezd».
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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