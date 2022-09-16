Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия отреагировала на его работу на НТВ. На днях руководство НТВ объявило о том, что Иосиф Пригожин стал частью команды шоу «Звезды сошлись». Ему досталась роль соведущего Леры Кудрявцевой. Предыдущий партнер ведущей Антон Привольнов взял временную паузу в работе над телешоу. Продюсерам пришлось долго уговаривать Пригожина на то, чтобы он снялся хотя бы в пробном выпуске. Много лет назад Иосиф закончил ГИТИС и мечтал стать артистом, но с тех пор жизнь увела его в другую сторону. Продюсер сомневался, что справится с новой работой, но потом всё же рискнул.По словам Иосифа, ему близки темы, которые обсуждаются в студии шоу. Он радуется, что ему не приходится на съемках копаться в чужом грязном белье. «Моя задача простая — понять героев и помочь им», — делится Пригожин первыми впечатлениями от работы ведущего. Жена Пригожина певица Валерия не слишком обрадовалась, что её муж будет заниматься обсуждением слухов о жизни её коллег. Несмотря на это, она оказала любимому поддержку. «Моя жена не была в восторге от этой идеи, прямо скажу. Она считает, что некоторые темы отдают «желтизной». Но, несмотря на это, Валерия решила отнестись к этому как ко всем моим новым начинаниям – положительно и мудро»,— делится Пригожин с «ProZvezd».