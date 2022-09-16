Жену Андрея Аршавина лечили в психушке, предположил врач
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Жену Андрея Аршавина лечили в психушке, предположил врач

Жену Андрея Аршавина лечили в психушке, предположил врач
Супруга футболиста Андрея Аршавина, Алиса могла попасть в спецлечебницу из-за своей болезни.    Летом этого года бывшая жена Андрея Аршавина бесследно исчезла. Тяжело болеющая Алиса перестала выходить на связь и появляться на публике. Воспитанием детей многодетной матери занимается их бабушка Наталья Сарычева. Она не даёт никаких комментариев о том, где находится её дочь. Судя по всему, близкие отправили страдающую Алису на лечение в психбольницу. О том, что в поведении экс-супруги футболиста были заметны признаки расстройства психики, журналистам рассказала врач-психиатр Ирина Антипова. Она предположила, что проблемы Алисы начались, когда её бросил Аршавин. На фоне переживаний и отчаяния у модели, по мнению эксперта, развилось маниакальное расстройство.
В марте Алиса напугала всех откровениями на тему смертельной болезни, которой её якобы заразили близкие. Уже тогда, как считает Антипова, сознание бывшей жены спортсмена было спутанным. Вероятно, она принимала рецептурные поддерживающие препараты, но ситуация продолжала ухудшаться. «Допускаю, что после этих откровений ситуация совсем ухудшилась. Она вполне могла после этого попасть в спецлечебницу под наблюдение врачей, а там нет доступа к телефонам», — цитирует Антипову источник Woman.ru.
# Шоу-бизнес Аршавин Андрей
По материалам: z-aya

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