14 иллюстраций от известного комиксиста из Израиля, показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной
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14 иллюстраций от известного комиксиста из Израиля, показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

14 иллюстраций от известного комиксиста из Израиля, показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

Смеем предположить, что израильский художник Иегуда Девир является одним из самых известных комиксистов нашего времени. А всё благодаря его комиксам о семье, браке и родительстве: уже несколько лет подряд с помощью своих рисунков он забавно и честно рассказывает, что же такое настоящая семейная жизнь.

Мы стали свидетелями его жизни до брака и после свадьбы. Мы наблюдали за беременностью Майи, жены Иегуды, и за рождением их первого, а затем и второго ребёнка. Многим людям очень нравятся работы художника, потому что каждый может найти себя тех ситуациях, в которых оказывается иллюстратор и его близкие 🙂

Мы можем начать когда захотим

— Итак, сегодня тренировки не будет. Верно?

— Верно!

Семейное автокараоке

— У старого МакДональда была фермааааа

— Ия-ия-оооооо!


Сказка на ночь

— Что случилось с принцессой дальше? Папочка?

Используй вешалку!

Носовой платочек

— Да ты серьёзно?!

Вот тут вы можете посмотреть, как Иегуда и Майя ждали первенца.

Попался

— А что это там такооооое?

Маленький Геркулес

— Это вообще нормально?

— Это мой мальчик!!!

Генеральная уборка

— Сделано!

Всемирный потоп

ПОЖАР!

Ну а здесь уже можно взглянуть на жизнь художника и его супруги, после появления детей.

После просмотра «Топ Ган: Мэверик»

*вжжжжж*

— Даже не думай!

Лучшие родители!

Пусть они дерутся

Многослойность

— Готово!

К сожалению, Иегуда сейчас рисует не так часто, как нам хотелось бы, но оно и понятно — двое детей забирают очень много времени. Кстати, в одном из своих последних постов художник об этом и говорит, мол, «Ребята, мы не пропали, просто у нас дети» 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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