14 иллюстраций от известного комиксиста из Израиля, показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной
Смеем предположить, что израильский художник Иегуда Девир является одним из самых известных комиксистов нашего времени. А всё благодаря его комиксам о семье, браке и родительстве: уже несколько лет подряд с помощью своих рисунков он забавно и честно рассказывает, что же такое настоящая семейная жизнь.
Мы стали свидетелями его жизни до брака и после свадьбы. Мы наблюдали за беременностью Майи, жены Иегуды, и за рождением их первого, а затем и второго ребёнка. Многим людям очень нравятся работы художника, потому что каждый может найти себя тех ситуациях, в которых оказывается иллюстратор и его близкие 🙂
Мы можем начать когда захотим
— Итак, сегодня тренировки не будет. Верно?
— Верно!
Семейное автокараоке
— У старого МакДональда была фермааааа
— Ия-ия-оооооо!
Сказка на ночь
— Что случилось с принцессой дальше? Папочка?
Используй вешалку!
Носовой платочек
— Да ты серьёзно?!
Вот тут вы можете посмотреть, как Иегуда и Майя ждали первенца.
Попался
— А что это там такооооое?
Маленький Геркулес
— Это вообще нормально?
— Это мой мальчик!!!
Генеральная уборка
— Сделано!
Всемирный потоп
ПОЖАР!
Ну а здесь уже можно взглянуть на жизнь художника и его супруги, после появления детей.
После просмотра «Топ Ган: Мэверик»
*вжжжжж*
— Даже не думай!
Лучшие родители!
Пусть они дерутся
Многослойность
— Готово!
К сожалению, Иегуда сейчас рисует не так часто, как нам хотелось бы, но оно и понятно — двое детей забирают очень много времени. Кстати, в одном из своих последних постов художник об этом и говорит, мол, «Ребята, мы не пропали, просто у нас дети» 🙂