14 иллюстраций от известного комиксиста из Израиля, показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

Смеем предположить, что израильский художник Иегуда Девир является одним из самых известных комиксистов нашего времени. А всё благодаря его комиксам о семье, браке и родительстве: уже несколько лет подряд с помощью своих рисунков он забавно и честно рассказывает, что же такое настоящая семейная жизнь.

Мы стали свидетелями его жизни до брака и после свадьбы. Мы наблюдали за беременностью Майи, жены Иегуды, и за рождением их первого, а затем и второго ребёнка. Многим людям очень нравятся работы художника, потому что каждый может найти себя тех ситуациях, в которых оказывается иллюстратор и его близкие 🙂

Мы можем начать когда захотим

— Итак, сегодня тренировки не будет. Верно?

— Верно!

Семейное автокараоке

— У старого МакДональда была фермааааа

— Ия-ия-оооооо!

Сказка на ночь

— Что случилось с принцессой дальше? Папочка?

Используй вешалку!

Носовой платочек

— Да ты серьёзно?!

Вот тут вы можете посмотреть, как Иегуда и Майя ждали первенца.

Попался

— А что это там такооооое?

Маленький Геркулес

— Это вообще нормально?

— Это мой мальчик!!!

Генеральная уборка

— Сделано!

Всемирный потоп

ПОЖАР!

Ну а здесь уже можно взглянуть на жизнь художника и его супруги, после появления детей.

После просмотра «Топ Ган: Мэверик»

*вжжжжж*

— Даже не думай!

Лучшие родители!

Пусть они дерутся

Многослойность

— Готово!

К сожалению, Иегуда сейчас рисует не так часто, как нам хотелось бы, но оно и понятно — двое детей забирают очень много времени. Кстати, в одном из своих последних постов художник об этом и говорит, мол, «Ребята, мы не пропали, просто у нас дети» 🙂