6 интересных фактов про людей, рожденных в год Кролика

Вадим Карасев

Люди, рожденные в 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011 году, получают в покровители Кролика — одного из самых энергичных животных из Восточного календаря. Узнав интересные факты про этих людей, вы сможете лучше их понять и найти ключ к их сердцу.

Мы уже успели рассказать вам много интересного про людей, которые были рождены в год Тигра, Быка и Крысы. Кролики очень интересны и представляют собой тот тип людей, в котором порой сочетается не сочетаемое.

Это люди с очень хорошим чувством юмора

Да, не каждому Кролику удается рассмешить всех вокруг одним словом или жестом, но многие из них действительно на это способны. Это особый дар, который далеко не всегда освещается Восточными гороскопами. Кролики — это люди, которые излучают оптимизм, а также могут всех вокруг рассмешить своими шутками, рассказами из жизни, либо просто позабавить своими привычками.

Кролики не стремятся к покорению вершин

Да, среди них много успешных людей, но причиной тому является их удачливость, харизма, чувство юмора, креативность. Этим людям не нравится посвящать все свое время работе. У крайне малого числа людей этого года рождения есть четкая цель стать лучшими. В то время как многие не согласны даже на второе место, людей-Кроликов устроит простая стабильность.

Кролики не учатся на ошибках

Причем делают это они намеренно. Они не мечтают остепениться и начать правильно жить — по всем принятым канонам. Им просто нравится плыть по течению и рисковать. Они не тратят много сил и времени на переживания или самоанализ. У этого есть как отрицательные, так и положительные последствия. Из положительных можно выделить крепкие нервы и хорошее настроение.

Кролики вдохновляют всех вокруг

Опять-таки, они не всегда являются людьми, на которых кто-то ровняется, но своим поведением и отношением к жизни они могут вдохновлять всех вокруг. Люди очень ценят их жизнелюбие, яркий характер, доброту, отзывчивость. Возможно, все дело в том, что Кролики умеют себя правильно преподнести обществу. Они всегда в центре внимания, потому что красиво выглядят и красиво говорят.

Кролики могут отправиться за своей любовью хоть на край света

Это очень важная, но редко освящаемая сторона их характера. Если у них будет выбор между хорошей работой и возможностью быть рядом с человеком, которого они любят, то они всегда выберут второе, причем могут отправиться куда угодно за тем, кого обожают всем сердцем. Это авантюризм порой заводит их в тупик, но они не унывают, поскольку никогда не жалеют о содеянном. Данная черта характера также часто остается в тени, но теперь вы про нее знаете.

Кролики могут быть агрессивными

Если кто-то переходит в своем поведении все границы, то Кролик обязательно об этом скажет. Доброта и оптимизм не означают, что люди этого года рождения станут терпеть чужие издевки, провокации и безосновательную критику. Если нужно, они дадут отпор кому угодно, так что не стоит думать, что за приятным внешним видом стоит слабость.