Алле Пугачевой не везет с мужьями, заявила Мария Шукшина

Мария Шукшина посочувствовала певице Алле Пугачевой. В семье Максима Галкина* и Аллы Пугачевой – новые потрясения. Телеведущий, сбежавший весной из России, спустя полгода решением Минюста страны признан иноагентом. Это событие сразу же принялись обсуждать деятели шоу-бизнеса и культуры.В числе первых отреагировала Мария Шукшина. Актриса в своем микроблоге решила посочувствовать не виновнику «торжества», а его жене, 73-летней Алле Пугачевой. «Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями: то «жар-птица на кресте», то иноагент. Бедная женщина», - написала звезда в Telegram. «Жар-птицей на кресте» Шукшина прозвала Филиппа Киркорова. Четвертый муж Примадонны летом оскандалился по-крупному, устроив пляски на поваленном кресте в своем шоу. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента