Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат

Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Худяков высказался о ситуации, в которую попала певица Алла Пугачева. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков посочувствовал Алле Пугачевой, мужа которой внесли в список физлиц-иноагентов. По его мнению, Максим Галкин* обосновано получил новый статус, но его супруга не заслуживает гнева в свой адрес. «Надоели злые реплики в адрес великой советской и российской певицы. Не надо хаять человека, который слова дурного не сказал о России. Наоборот — женщина фактически осталась без мужа с двумя детьми на руках», — возмущается экс-парламентарий.
Худяков подчеркнул, что к Алле Борисовне не должно быть претензий. Более того, россияне с трепетом ждут от нее новых песен. «Пора работать – муж сбежал и скурвился окончательно», — резюмировал экс-депутат. Ранее Екатерина Мизулина хлестко высказалась о Максиме Галкине* после признания его иноагентом. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что «так будет с каждой тварью». * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Польские производители стекла столкнулись с трудностями из-за цен на газ
Польские производители стекла столкнулись с трудностями из-за цен на
Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
Гарантирует усталый вид и выделяет тени под глазами: какой цвет старит больше всего
Гарантирует усталый вид и выделяет тени под глазами: какой цвет
Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание отдают с 95% скидкой
Project CARS 2 скоро удалят из магазина Xbox, сейчас Deluxe-издание
Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
Дочка Ларисы Гузеевой заявила, что ее изнасиловали
Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
Иосиф Пригожин раздавил себе ногу
Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
Максим Галкин высказался о своем новом статусе иноагента
Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Алле Пугачевой придется работать, считает бывший депутат
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на село под Белгородом
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на село под Белгородом
"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины своего лишнего веса
"Я пережила изнасилование": дочь Гузеевой назвала причины
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 14.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 14.09.2022
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кино
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения

Топ на сегодня

Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Максима Галкина включили в реестр иноагентов
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Миллиардер уйдет от налогов через благотворительный фонд
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина корчит рожицы»
Прилепин про Галкина* и Пугачеву: «Гомосексуалист шляется по
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.09.2022 (18 фото)

Еще по теме

Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
Журналистка прошлась по Алле Пугачевой
Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой