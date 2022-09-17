Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом
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Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом

Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану РивзомWarner Bros. анонсировала сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом

Студия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с канадским актером Киану Ривзом. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером продолжения выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм. Сценарий напишет Акива Голдсман.

Продюсерами кинокартины выступят Ханна Мингелла и Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot. Когда начнется производство ленты на данный момент неизвестно. Детали сюжета в настоящее время не раскрываются.

«Константин: Повелитель тьмы» — супергеройский фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса, основанный на серии комиксов Hellblazer, публиковавшейся издательством DC Comics. Премьера состоялась 8 февраля 2005 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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