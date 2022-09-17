Бабье лето: когда наступит в России, что можно и что нельзя делать в этот период

Каждый год россияне с нетерпением ждут бабьего лета как последней возможности в текущем году насладиться теплыми, солнечными деньками. Существуют разные версии относительно того, откуда пошло это название и что оно означает, но это не имеет особого значения, главное — использовать эти дни в свое удовольствие, ведь впереди — долгий зимний период, с холодами, снегами и вьюгами.

Когда наступает бабье лето и сколько оно длится





Выражение «бабье лето» известно с глубокой древности. Оно по-разному интерпретируется людьми, но имеет единое значение — несколько теплых, солнечных дней в уходящем году, которые случаются между периодами холодной осенней погоды.

Кто-то считает, что этот период получил такое название из-за тонкой, легкой паутины, летающей по полям и напоминающей седые женские пряди волос, другие связывают это название с женскими работами — мочить, трепать и ткать лен, которые обычно начинались в это время.

В разных регионах этот период приходится на разное время. В северных широтах бабье лето может наступить уже в конце августа, в южных — к середине октября.

Бабье лето может длиться от пяти до двенадцати дней, редко — больше. Если в промежутке между холодами выпадает всего 2-3 теплых дня, говорят, что бабьего лета в этом году не было.

Что можно и нельзя делать в период бабьего лета





На Руси издавна любили и ждали этот период. В теплые дни бабьего лета старались доделать все необходимые дела в саду, подготовить на зиму деревья, навести порядок, сжечь сухую траву. В первый день бабьего лета начинали солить огурцы на зиму.

В самые теплые дни устраивали народные гулянmя. К этому периоду старались приурочить свадьбы, чтобы можно было накрывать столы на улице, устраивать танцы, петь и веселиться. Древняя примета гласит, что свадьба на бабье лето сулит молодоженам долгую и счастливую жизнь. Это же ждет супругов, устроивших в эти дни перемирие после размолвки и простивших друг друга. Считается, что их любовь переходит на новый уровень, превращаясь в долгий медовый месяц. Благоприятным в этот период считается переезд в новый дом.

По старинным поверьям в дни бабьего лета нельзя браться за важные дела или начинать тяжелую физическую работу. Также запрещается в эти дни совершать плохие поступки, обижать людей, ссоритmся.

Большим грехом считается в дни бабьего лета вредить природе и обижать животных, ходить на охоту и на рыбалку.

Когда наступит бабье лето в 2022 году





Бабье лето всегда наступает после небольшого периода холодов, когда в земной атмосфере образуются зоны низкого и высокого давления. В зонах низкого давления образуются циклоны, характеризующиеся холодными воздушными массами, в зонах высокого давления — антициклоны. Они сопровождаются ясной и теплой погодой и повышением температуры воздуха.

По прогнозам синоптиков, такие антициклоны этой осенью придут в центральную часть России в третьей декаде сентября. Это и будет долгожданный период бабьего лета. Теплая погода будет держаться в течение недели. Ожидаемая дневная температура в эти дни составит 15-20 градусов.