Бибикова рассказала о пенсионных льготах для опекунов детей-инвалидов

Период ухода неработающего трудоспособного россиянина за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. Об этом напомнила в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, рассказывая о льготах, положенных опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства.

За каждый полный год ухода за таким ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. «Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», — указала сенатор.

Если опекунство было установлено до достижения ребенком 8 лет, то срок выхода на пенсию для опекунов сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки. При этом сократить возраст выхода на пенсию можно не более чем на 5 лет.

Что касается пенсионных требований, то условия по страховому стажу у опекунов такие же, как и у родителей: для женщин - не менее 15 лет, для мужчин — не менее 20 лет. Кроме того, у родителей и опекунов должно быть как минимум 30 пенсионных коэффициентов (в 2022 году, с учетом переходного периода, это не менее 23,4 пенсионных коэффициентов).

Бабикова также подчеркнула, что льготы по снижению возраста суммируются, если одновременно у родителя (опекуна) имеется право на снижение пенсионного возраста за проживание или работу в «чернобыльской» зоне. «Женщинам в таком случае пенсия может быть назначена не ранее 45 лет, мужчинам — не ранее 50 лет», — говорится в публикации.