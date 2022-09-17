Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show

Вадим Карасев





До релиза Sonic Frontiers остаются считанные недели — игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах уже 8 ноября. Издательство SEGA, похоже, не планирует переносить дату релиза игры, и уже скоро можно будет опробовать революционного Соника.

На Tokyo Game Show появилась более чем 7-минутная демонстрация полноценного игрового процесса Sonic Frontiers. Ниже можно посмотреть это видео.

Watch this video on YouTube

Напомним, что в Sonic Frontiers игрокам предложат множество разных биомов с открытым миром, возможность развивать своего Соника, различные головоломки и сюрпризы.