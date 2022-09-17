Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show

Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show


До релиза Sonic Frontiers остаются считанные недели — игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах уже 8 ноября. Издательство SEGA, похоже, не планирует переносить дату релиза игры, и уже скоро можно будет опробовать революционного Соника.

На Tokyo Game Show появилась более чем 7-минутная демонстрация полноценного игрового процесса Sonic Frontiers. Ниже можно посмотреть это видео.


Watch this video on YouTube

Напомним, что в Sonic Frontiers игрокам предложат множество разных биомов с открытым миром, возможность развивать своего Соника, различные головоломки и сюрпризы.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента
Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки
Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки
Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении
Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном
Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ в районе Берестового в ДНР
Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ в районе Берестового в
Тест электрошокера на буйной девушке
Тест электрошокера на буйной девушке
Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show
Больше 7 минут полноценного геймплея Sonic Frontiers с Tokyo Game Show
Оценен объем вложений России в госбумаги США
Оценен объем вложений России в госбумаги США
И неудобное станет удобным: как быстро разносить новую обувь
И неудобное станет удобным: как быстро разносить новую обувь
Названы заинтересованные в покупке российской нефти страны мира
Названы заинтересованные в покупке российской нефти страны мира
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Кошка, которая поет лучше многих наших звезд
Кошка, которая поет лучше многих наших звезд

Топ на сегодня

Песков раскритиковал идею Зеленского об освобождении пленных
Песков раскритиковал идею Зеленского об освобождении пленных
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мира
Бизнесмен из Индии обогнал Безоса в списке богатейших людей мира
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с чистого листа
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с

Еще по теме

Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры
Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре
Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers