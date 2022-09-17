Борис Акунин высказался в поддержку русских эмигрантов. Ему ответила психолог Людмила Петрановская
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Борис Акунин высказался в поддержку русских эмигрантов. Ему ответила психолог Людмила Петрановская

Борис Акунин высказался в поддержку русских эмигрантов. Ему ответила психолог Людмила Петрановская

Борис Акунин опубликовал в соцсетях развернутый пост в поддержку россиян, покинувших родину после начала военной спецоперации на Украине. По мнению писатели, у них не было другого выбора, ведь "тех храбрых людей, кто остался и не молчит, одного за другим отправляют в тюрьму".

Хочу обратиться со словами поддержки и благодарности к тем, кого сейчас, кажется, никто не поддерживает и тем более не благодарит. Наоборот, об этих людях часто пишут в тоне пренебрежительном и даже злом. Я имею в виду участников самой массовой и самой радикальной оппозиционной демонстрации в новейшей российской истории: по меньшей мере полмиллиона людей, которые после 24 февраля покинули родину в знак протеста.

Да, испытания украинцев несравненно трагичнее, но, во-первых, украинских беженцев поддерживают все (мы с вами в том числе), а вас – никто. И, во-вторых, есть разница, очень существенная. Ваше изгнание – личный выбор. Ведь арест и тюрьма угрожали, наверное, лишь нескольким десяткам, остальные вполне могли остаться у себя дома, сохранить прежний уровень жизни, не срывать с места детей, не бросать все, что у вас было. Но вы уехали, вы обрекли себя на бездомность и бесправие, почти всегда на безработицу, и это вызывает у меня, человека, эмигрировавшего в гораздо менее драматичных обстоятельствах, огромное уважение. Он добавил, что принципиальное отличие новой волны эмиграции от предыдущих в том, что она добровольная и продиктована "не страхом, а чувством собственного достоинства". Кроме того, ни одна из прежних российских эмиграций "не была встречена в странах, где люди искали убежище, даже не с равнодушием, а с активной неприязнью". 

Хочу сказать вам: не падайте духом, не занимайтесь самобичеванием. Не жалейте о том, что уехали, и ни в коем случае не возвращайтесь, как бы трудно вам ни было. Я знаю, что, столкнувшись с тяготами и враждебностью, многие об этом стали задумываться. Оставьте эти мысли – вы попадете в нравственно совсем уж невыносимую ситуацию. Будьте терпеливы и мужественны. Следуйте старинной эмигрантской максиме: думайте не о том, чего вы лишились, а о том, от чего вы избавились.

Многие, включая музыканта Андрея Макаревича, поддержали писателя, однако психолог и публицист Людмила Петрановская вступила с ним в полемику.

Факт отъезда не отменяет налогов, еще очень долго. Большая часть уехавших продолжают получать доходы из России – как и вы, я полагаю. А убегать – лишь один из вариантов реакции. Почему вдруг именно он объявляется единственно достойным? Все двадцать лет каждый, кто мог и кто был не согласен, просто убегали. А здесь происходило то, что происходило. Каждый имеет право (но не каждый может) уехать от того, что опасно и противно. Но очень странно это выдавать за доблесть. Бегство есть бегство, что уж из себя воображать.

Акунин в свою очередь ответил, что не называл решение эмигрировать "доблестью", а лишь выразил свою поддержку тем, кому сейчас тяжело.

Ранее Акунин выступил против культурной изоляции России, которая началась из-за конфликта на Украине. В июне московский книжный магазин "Молодая гвардия" снял с продажи книги писателя. В ответ на это издательство "Захаров" изъяло из магазина все свои книги.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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