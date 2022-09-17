Бывшая жена Моргенштерна* надела парик и превратилась в зрелую Уму Турман

Бывшая жена Моргенштерна продолжает активную деятельность в соцсетях. Девушка принимает участие в фото- и видеосъемках, поэтому часто экспериментирует с образами. Недавно она предстала в неожиданном образе.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

22-летняя Дилара с восторгом говорила о прошедшей съемке, ради которой примерила парик и белую рубашку. Девушка отметила, что еще никогда не была так воодушевлена проектом.

«Вы увидите эту съемку. Это реально фильм! Получился фильм! Я такая заряженная, потому что у меня настолько крутых еще не было. Я там как киллер», — делилась Зинатуллина.

Экс-супруга Моргенштерна отметила, что снималась, несмотря на недавно проведенную операцию и пластыри после нее.

В последнее время Дилара стала чаще появляться в Москве. Из-за Моргенштерна девушке пришлось переехать в Дубай, оставив бьюти-бизнес без личного присмотра. Развод же позволил блогерше путешествовать по миру. Несколько месяцев она провела в Европе, а теперь живет на две страны.

О бывшем муже Зинатуллина говорит только с теплотой. «Мне нравится ощущать чувство свободы. Знаете, очень много пар, которые расходятся и начинают поливать друг друга грязью. Конечно, у нас этот момент был, какая-то злость, страсти. Хотелось иногда просто сказать: «Сейчас как что-нибудь расскажу!» Но потом думаешь: «Что за детский сад?» Я понимаю, что был длительный период и очень хороший. То, что он под конец подпортился, не должно очернять все позитивное», — рассуждала она.