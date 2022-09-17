Чиновник НАТО оскорбил россиян носками

Вадим Карасев

Глава Центра НАТО Сартс появился на конференции в оскорбляющих россиян носках

Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс появился на конференции в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече, в частности, был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Позднее в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства опубликованы фото Сартса.

Как пишет агентство, украинцы решили использовать случай как бесплатную рекламу, выложив фотографии чиновника. Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.