Число жертв ракетного удара по Херсонской администрации увеличилось до 4
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Число жертв ракетного удара по Херсонской администрации увеличилось до 4

Число жертв ракетного удара по Херсонской администрации увеличилось до 4

Число жертв ракетного удара по зданию Херсонской администрации увеличилось до четырех, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона. Ранее сообщалось о трех погибших и 13 раненых.

Одна из пострадавших скончалась в больнице. «Врачи сделали все возможное, но сегодня утром потерпевшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью», — сообщается в телеграм-канале Минздрава.

В пятницу утром стало известно о том, что ВСУ выпустили по меньшей мере пять ракет по центру Херсона. Один из снарядов попал непосредственно в здание администрации.

В течение последних недель украинские вооруженные формирования продолжают периодические обстрелы города, контроль над которым был установлен российскими Вооруженными силами еще 2 марта. 

 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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