День 17 сентября в истории
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День 17 сентября в истории

День 17 сентября в истории

Всемирный день безопасности пациентов.

День был учрежден на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года. Его цель — повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности действий, как профессионального врачебного сообщества, так и самих пациентов, их родственников.

Всемирный день донора костного мозга.

Отмечается, начиная с 2015 года, в третью субботу сентября в более 50 странах мира. Его цель — повышение осведомленности граждан о важности донорства костного мозга.

Всемирный день чистоты.

Эта экологическая акция проводиться ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира. Её цель — объединить усилия общества, бизнеса и власти для очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

Год назад (17-19 сентября 2021 г.) состоялись выборы в Государственную Думу VIII созыва.

В них приняли участие 14 политических партий. Пятипроцентный барьер по федеральному округу преодолели пять партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» (7,46%), а также партия «Новые люди» (5,32%). Явка на выборах составила 51,72%.

68 лет назад (1954) была подписана директива со штатной структурой новой воинской части — «Объекта-700». Этот день считается официальной датой основания Центрального ядерного полигона Российской Федерации на архипелаге Новая Земля (Архангельская обл.).

Решение о строительстве на архипелаге полигона, предназначенного для испытаний новых видов ядерного оружия, было принято в июле 1954 года. Спустя год, в сентябре 1955 года, здесь был произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв. В 1956 году за Северным полигоном был закреплен статус Государственного Центрального полигона № 6 Министерства обороны СССР.

Всего с 1955 по 1990 год на Новой Земле было проведено более 130 ядерных взрыва. Их общая мощность составила 94% всех взрывов, осуществленных в СССР. Последнее испытание атомного оружия на полигоне состоялось 24 октября 1990 года — накануне объявления СССР моратория на ядерные испытания.

В 1992 году полигон был переименован в Центральный полигон РФ, а в 1998 году передан 12 Главному управлению Министерства обороны. Сегодня здесь проводятся неядерно-взрывные эксперименты для поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала страны.

81 год назад (1941) было подписано постановление Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».

С 1 октября 1941 года все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет были обязаны пройти военную подготовку. Также, в соответствии с  документом, создавались Главное управление всеобщего военного обучения (всеобуча) и отделы всеобуча при республиканских, краевых и областных военкоматах.

Всего в годы Великой Отечественной войны обязательную военную подготовку прошли около 10 миллионов советских граждан.

100 лет назад (1922) в Москве состоялся первый радиоконцерт.

В этот день по радио впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!». Открывала первый в истории радиоконцерт певица Надежда Обухова, исполнившая романс «Не искушай меня без нужды». В нем также приняли участие артисты Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и др.

Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции им. Коминтерна на Шаболовке.

102 года назад (1920) вышел декрет СНК РСФСР «О рабочих факультетах».

Рабочие факультеты (рабфаки) — общеобразовательные учебные заведения, где молодежь, не получившая среднее образование, проходила подготовку для поступления в высшие учебные заведения.

После Октябрьской революции 1917, трудящиеся могли поступать в ВУЗы без каких-либо документов об образовании, что привлекло в институты большое количество рабочих и крестьян, не имевших в большинстве случаев никакой подготовки. С 1919 года в ряде ВУЗов страны были открыты подготовительные курсы, которые обеспечивали необходимый уровень знаний для поступающих. 

На рабфаки принимались «рабочие и крестьяне в возрасте от 18 лет, делегированные производственными союзами, фабрично-заводскими комитетами, партийными отделами работы в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкомами».

В 1932/1933 учебному году в стране работало более тысячи рабфаков, где обучались около 350 тысяч человек. К концу 1930-х годов, благодаря развитию системы общего и специального среднего образования, количество  рабфаков постепенно сокращалось. В начале 1940-х годов они были упразднены (последний был закрыт в октябре 1941 года).

213 лет назад (1809) был заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую войну 1808-1809 годов.

Война России, которую поддерживали Франция и Дания, против Швеции была последней в серии русско-шведских войн. Главным ее итогом стало вхождение Финляндии в состав Российской империи на правах автономного княжества.

Договор 17 сентября 1809 года в городе Фридрихсгаме (ныне финский город Хамина) подписали министр иностранных дел граф Николай Румянцев,  посланник России в Стокгольме Давид Алопеус, генерал от инфантерии, бывший посол Швеции в Петербурге барон Курт Людвиг Богислав Кристоф Стедингк и полковник Андерс Фредрик Шельдебрандт.

Согласно договоренностям, вся Финляндия (включая Аландские острова) отходила к России. Швеция должна была заключить мир и войти в союзную коалицию с Францией.

Фридрихсгамский мирный договор в отношении Финляндии действовал вплоть до 1920 года, когда был заключен Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией, согласно которому Финляндия стала независимым государством.

235 лет назад (1787) была принята конституция США.

Основной закон Соединенных Штатов был принят на Конституционном Конвенте в Филадельфии. Позднее он был ратифицирован всеми 13 существовавшими тогда американскими штатами. Вступил в силу 4 марта 1789 года.

Конституция США состоит из семи статей. За время её действия было принято около 30 поправок.

В 2001 году указом президента США Джорджа Буша 17 сентября было объявлено Днем Конституции и Гражданства.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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