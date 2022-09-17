День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года: традиции и молитва

Вадим Карасев

Каждый год верующие отмечают день иконы Божией Матери под названием «Неопалимая Купина». Лик этой иконы назван чудотворным не случайно — ежегодно к ней обращаются за помощью и получают поддержку Свыше те, кто открывает сердца и души для духовного роста и развития.

Святой лик символизирует явление, увиденное пророком Моисеем в пустыне. Ему среди бесплодной земли явился зеленый куст, объятый пламенем. Под воздействием жара куст не сгорал, и Глас Господа оповестил пророка о его истинной миссии выведения евреев с египетской земли. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вспомнить о традициях дня памяти и обязательно помолиться перед святым ликом, чтобы обрести покровительство Свыше.

Традиции праздничного дня

Ежегодно православные верующие посещают храмы и церкви, чтобы преклониться перед чудотворным ликом и вознести молитвы Божией Матери. В этот день священнослужители призывают вспомнить заветы Господа и провести день в смирении.

Утреннее богослужение по обычаю завершается частными молитвами, а затем верующие устраивают скромный обед, на котором присутствуют все члены семьи. Такая традиция помогает укрепить семейные узы и снискать благословение Небес. Трапеза начинается и завершается благодарственными молитвами.

В народе верят, что 17 сентября огонь становится священным. В день почитания чудотворного лика в него нельзя плевать. Свечи тушат пальцами или специальными приборами, чтобы не разгневать Высшие Силы. В прежние времена пожары от ударов молнии заливали молоком от черной коровы, считая огонь Гласом Небесным, а при затопке печей старались молчать и не допускать бранных слов.

Молитва перед ликом Божией Матери «Неопалимая Купина»

Чудотворный лик считается покровителем для тех, кто по долгу службы сталкивается с огнем и стихийными бедствиями. Божией Матери молятся верующие и для защиты от стихийных бедствий, для исцеления от душевных и физических недугов. Молитвы помогают укрепиться в вере и защититься от любого зла.

«Милостивая Богоматерь, страждущих защищающая и покровом своим всех нуждающихся укрывающая. Услышь молитву мою искреннюю, огради от зла любого и защити от невзгод. Спаси и сохрани, Матушка, от злости и корысти, и укажи путь истинный к счастью. Аминь».