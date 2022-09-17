День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года: традиции и молитва
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года: традиции и молитва

День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года: традиции и молитва

Каждый год верующие отмечают день иконы Божией Матери под названием «Неопалимая Купина». Лик этой иконы назван чудотворным не случайно — ежегодно к ней обращаются за помощью и получают поддержку Свыше те, кто открывает сердца и души для духовного роста и развития.


Святой лик символизирует явление, увиденное пророком Моисеем в пустыне. Ему среди бесплодной земли явился зеленый куст, объятый пламенем. Под воздействием жара куст не сгорал, и Глас Господа оповестил пророка о его истинной миссии выведения евреев с египетской земли. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вспомнить о традициях дня памяти и обязательно помолиться перед святым ликом, чтобы обрести покровительство Свыше.

Традиции праздничного дня

Ежегодно православные верующие посещают храмы и церкви, чтобы преклониться перед чудотворным ликом и вознести молитвы Божией Матери. В этот день священнослужители призывают вспомнить заветы Господа и провести день в смирении.

Утреннее богослужение по обычаю завершается частными молитвами, а затем верующие устраивают скромный обед, на котором присутствуют все члены семьи. Такая традиция помогает укрепить семейные узы и снискать благословение Небес. Трапеза начинается и завершается благодарственными молитвами.

В народе верят, что 17 сентября огонь становится священным. В день почитания чудотворного лика в него нельзя плевать. Свечи тушат пальцами или специальными приборами, чтобы не разгневать Высшие Силы. В прежние времена пожары от ударов молнии заливали молоком от черной коровы, считая огонь Гласом Небесным, а при затопке печей старались молчать и не допускать бранных слов.


Молитва перед ликом Божией Матери «Неопалимая Купина»

Чудотворный лик считается покровителем для тех, кто по долгу службы сталкивается с огнем и стихийными бедствиями. Божией Матери молятся верующие и для защиты от стихийных бедствий, для исцеления от душевных и физических недугов. Молитвы помогают укрепиться в вере и защититься от любого зла.

«Милостивая Богоматерь, страждущих защищающая и покровом своим всех нуждающихся укрывающая. Услышь молитву мою искреннюю, огради от зла любого и защити от невзгод. Спаси и сохрани, Матушка, от злости и корысти, и укажи путь истинный к счастью. Аминь».

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Полезные рекомендации, которые помогут омолодить лицо в домашних условиях
Полезные рекомендации, которые помогут омолодить лицо в домашних
Джез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of Duty
Джез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом
Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом
Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН
Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН
День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года: традиции и молитва
День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября 2022 года:
Развенчаны 7 популярных заблуждений российских водителей
Развенчаны 7 популярных заблуждений российских водителей
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022
Названы причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Названы причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Новый геймплей Ghostbusters: Spirits Unleashed — экшена про «Охотников за привидениями»
Новый геймплей Ghostbusters: Spirits Unleashed — экшена про
Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за энергетического кризиса
Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за
Невидимые угрозы: как бардак в доме влияет на человека
Невидимые угрозы: как бардак в доме влияет на человека

Топ на сегодня

В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
В США обеспокоились развитием армейского взаимодействия России и Китая
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой (9 фото + 2 видео)
Шутки и мемы про трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Собчак оценила выпуск шоу на «России 1» словами «какие же тупые»
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Жена Иосифа Пригожина была не в восторге от его новой работы
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме
Источник бесперебойного питания: для чего он нужен в вашем доме

Еще по теме

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября 2021 года: традиции и молитвы
17 сентября русские cотрудники экстренных служб помолятся перед иконой «Неопалимая купина»
День Иконы Божией Матери «Милостивая» 26 ноября 2021 года: обычаи и молитвы
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и молитвы