Digital Foundry: отказ от сплит-скрина в Halo Infinite — ошибка, он уже работает хорошо
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Digital Foundry: отказ от сплит-скрина в Halo Infinite — ошибка, он уже работает хорошо

Digital Foundry: отказ от сплит-скрина в Halo Infinite — ошибка, он уже работает хорошо


Почти сразу после релиза Halo Infinite игроки обнаружили баг, который позволяет запускать игру для кооперативного прохождения в режиме разделенного экрана. Этот баг до сих пор работает, и с момента, когда он был найден впервые, над режимом сплит-скрина явно провели серьезную работу. Однако, пару недель назад студия 343 Industries объявила, что кооперативное прохождение Halo Infinite в режиме разделенного экрана не выйдет в релиз — от него решили отказаться.

Портал Digital Foundry воспользовался багом, чтобы протестировать работу сплит-скрина в Halo Infinite. Ниже можно посмотреть детальный разбор данного режима, а здесь приведем некоторые детали из него:



Играть в режиме сплит-скрин в Halo Infinite не просто можно, а можно с удовольствием.



Digital Foundry отмечают, что видна огромная работа, которая была проделана над режимом, вплоть до интеграции достижений.



Тестировали специалисты Digital Foundry данный режим на Xbox Series X и Xbox One, и везде он играбелен.



Имеются некоторые баги, вроде разного времени суток у игроков на разделенном экране или провала под текстуры, когда один игрок активирует катсцену, а другой оказывается слишком далеко и его «телепортируют» к первому игроку.

Специалисты Digital Foundty в видео приходят к выводу, что режим нужно было немного доработать и выпустить в релиз, поскольку в него весело играть, и кооператив по сети не способен полностью заменить сплит-скрин.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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