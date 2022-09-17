Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
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Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении

Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении

В Сети все чаще говорят о неверности Дмитрия Тарасова, но его супруга Анастасия Костенко упорно опровергает подобные домыслы вокруг своей семьи. А сегодня на просторах Интернета появилось видео, на котором спортсмен запечатлен в компании друга и двух девушек.


Анастасия не скрывает, что в последнее время Дмитрий часто отсутствует дома, так как активно занимается продвижением спортивного проекта. Костенко с пониманием относится к работе мужа, более того, старается во всем помочь ему. Однако пользователи Сети сейчас вовсю обсуждают ролик, на котором футболист весело проводит время с девушками, пока Настя сидит дома с детьми.

Пока спортсмен не прокомментировал видео, зато он часто признается в любви жене публично и уверяет — она у него одна-единственная.

Анастасия Костенко давно привыкла к хейту в свой адрес, ведь раньше ее считали разлучницей, разбившей семью Тарасова и Ольги Бузовой.

«Я уже один раз отвечала, мой ответ не меняется. Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем, — заявила 28-летняя Костенко, которая, к слову, родила от футболиста троих детей. — Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание. Меня больше смущает интерес к сплетням о чужих мужьях».

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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